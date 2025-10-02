Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nepodceňujte nástrahy deštivého počasí
Nepřiměřená rychlost a déšť jsou častými příčinami dopravních nehod.
S příchodem podzimu a deštivého počasí došlo k nárůstu dopravních nehod v Libereckém kraji. Na vině byla především rychlost a to, že ji řidiči nepřizpůsobili stavu vozovky a povětrnostním podmínkám.
Řidiči si často neuvědomují, že se změnou počasí je potřeba změnit i styl jízdy. To, co vozidlo zvládá za sucha, už za mokra zvládat nemusí. Na mokré vozovce může velmi snadno dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem, které následně vyjede ze svého jízdního pruhu. Následky takových nehod mohou končit i tragicky, a to nejen pro viníky. Dále bývá na vině nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a s tím spojené nedobrždění. Mokrá vozovka může velmi drasticky ovlivnit délku brzdné dráhy, a to i v případě, že déšť nebyl nijak intenzivní a vozovka pouze navlhla. Dále je potřeba si hlídat stav pneumatik a hloubku dezénu pro správný odvod vody a maximalizaci přilnavosti.
V posledním týdnu došlo v Libereckém kraji k osmi desítkám dopravních nehod, z toho patnáct účastníků se zranilo a jeden zemřel. Nejčastější příčinou byla právě nepřiměřená rychlost a špatný způsob jízdy.
Vzhledem k tomu, že jsme teprve na začátku chladného a deštivého období, žádáme řidiče, aby nepodceňovali povětrnostní podmínky, přizpůsobili rychlost a jezdili opatrně.
nprap. Libor Barták
2. října 2025