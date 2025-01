Nepodceňujeme žádná přijatá oznámení a věnujeme jim naši maximální pozornost

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

PLZEŇ - Podařilo se nám zjistit totožnost pisatele, který se obrátil na slovenskou linku pomoci s tím, že má v úmyslu někomu ublížit.

Dnešního dne po desáté hodině dopoledne jsme přijali informaci o tom, že se na linku pomoci provozovanou na Slovensku obrátila e-mailovou cestou neznámá osoba, která vyhrožuje tím, že chce někomu ublížit. Podle pracovníků této organizace se mělo jednat o psychiatricky nemocného člověka, u kterého nešlo vyloučit, že je schopen někoho skutečně zabít. Tento člověk by měl být dle dalších informací, které jsme obdrželi, studentem Západočeské univerzity v Plzni, kde by měl studovat pedagogickou fakultu. Na základě tohoto oznámení jsme okamžitě přijali bezpečnostní opatření s realizací celé řady úkonů a prověrek, a to zejména ve vztahu k Západočeské univerzitě v Plzni a vytipování, respektive zjištění osoby, která se na slovenskou linku pomoci obrátila.

Od prvopočátku jsme byli také v kontaktu se zaměstnanci této vysoké školy, které jsme nejenom o situaci vyrozuměli, ale zároveň s nimi participovali na zjištění pisatele. Spolupráce se zástupci Západočeské univerzity byla jedním z klíčových faktorů při pozdější identifikaci osoby pisatele. Spolupracovali jsme i s celorepublikovým útvarem Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě a využívali veškeré možné operativně pátrací prostředky. Do bezpečnostního opatření, které nepřetržitě koordinovali důstojníci z operačního střediska, byli zapojeni policisté ať již z pořádkové služby či služby kriminální policie a vyšetřování, kteří se zaměřovali z bezpečnostních důvodů na veškeré objekty Západočeské univerzity v Plzni a na základě operativně pátrací činnosti získali množství poznatků. Díky nim a jejich preciznímu vyhodnocení jsme následně přibližně po třech hodinách vytipovali osobu, která se měla s výhružkou na slovenskou poradnu bezpečí obrátit. Dotyčný se toho času nacházel a stále nachází v nemocničním zařízení, kde je hospitalizován pro své duševní onemocnění. Případem se dále zabývaji rokycanští kriminalisté, kteří stanovili právní kvalifikaci jako násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.

Zároveň bychom chtěli poděkovat zejména Západočeské univerzitě v Plzni za maximální součinnost.



mjr. Mgr. Pavla Burešová

21. ledna 2025

