Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nepoctivý nálezce dopaden
Muž ze Semilska si přivlastnil zapomenutý telefon, v jehož pouzdře našel i cizí platební kartu s PINEM. Tu následně opakovaně použil.
Počátkem září navštívil ve večerních hodinách jednu turnovskou hospodu 62letý muž, který tu vypil dvě piva a pak zase odcestoval taxislužbou domů do nedaleké vesnice. Následující ráno chtěl někomu zavolat, ale nenašel svůj telefon. Vypravil se ho tedy hledat do turnovského hostince, ale ani tam nepochodil.
Následně zamířil na místní obvodní oddělení policie, kde jeho ztrátu nahlásil . Jednalo se o pět let starý Samsung, který si cenil na dva tisíce korun. Záhy vyšlo najevo, že je pro něj větším problémem skutečnost, že si dal do jeho obalu platební kartu a lístek s PINEM. Policisté ho proto vyzvali, aby ihned kontaktoval banku. To následně udělal, ale před blokací karty stačil nepoctivý nálezce z jeho účtu prostřednictvím nalezené karty vybrat hotovost 30 000 korun a zaplatit pět drobných nákupů.
Turnovští policisté ho již vypátrali a ve zkráceném přípravném řízení mu v tomto týdnu sdělili podezření ze spáchání přečinů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádeže se škodou 32 350 korun. Podezřelý do protokolu uvedl, že bohužel podlehl příležitosti, která se mu náhodně naskytla.
Pokud si nepamatujete PIN, měli byste poznámku k němu nosit odděleně od platební karty, aby k ní zloděj nedostal rovnou návod k použití. V tomto směru se obezřetnost rozhodně vyplatí. Můžete použít například i jednoduché zašifrování číslic, kterému budete rozumět jenom vy, systém už je na vaší kreativnosti. Rovněž pomáhají mnemotechnické pomůcky.
3. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková