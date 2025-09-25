Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Neoprávněně vyplácel odměny
Zaměstnankyně si přišly na bezmála jeden a čtvrt milionu korun.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání pětapadesátiletého muže z Českokrumlovska, kterého viní ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Obviněný měl jakožto zástupce vedení jedné ze základních škol na Českokrumlovsku v období od konce ledna roku 2022 do konce října roku 2024 neefektivně spravovat finanční prostředky školy. Kriminalisté zjistili, že tyto prostředky byly namísto na chod školy využívány k neoprávněnému vyplácení odměn čtyřem pedagogickým a jedné nepedagogické zaměstnankyni školy.
Odměny byly zaměstnankyním vypláceny zejména pod podmínkou jejich tichého a bezproblémového odchodu ze školy, a nikoliv za odvedení nadstandardní činnosti, k čemuž měly sloužit. Fakticky tak nahrazovaly pravidelnou mzdu, kterou měly pobírat až do doby rozvázání pracovního poměru.
Muži však jeho záměr nevyšel, neboť se na policii obrátila jedna ze zaměstnankyň, která s postupem zástupce vedení školy nesouhlasila. Pěti ženám byla dohromady vyplacena částka bezmála jeden a čtvrt milionu korun.
Trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody v délce od šesti měsíců do pěti let, nebo peněžitý trest.
25. září 2025