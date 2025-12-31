Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Neoprávněně se zmocnil autobusu
Jel s ním ulicemi Plzně, poškodil několik zaparkovaných vozidel a havaroval. Kriminalisté nyní zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže.
Včera, 30. prosince 2025, plzeňští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci. Toho se měl dopustit tím, že předchozího dne krátce po jedenácté hodině dopoledne vnikl do uzamčeného autobusu, nalezl klíčky, nastartoval a jel s ním ulicemi Plzně. Během jízdy ulicemi Karlovarská, Gerská, U Jam a Jesenická s autobusem narazil do několika zaparkovaných vozidel. Po střetech nezastavil a pokračoval dál v jízdě směrem k obci Záluží. Zde vyjel mimo pozemní komunikaci, najel do travnatého příkopu, narazil do betonového propustku a autobus zůstal zaklíněn v příkopu. Z dostupných evidencí bylo zjištěno, že pětatřicetiletý muž řídil autobus přesto, že má platnou blokaci řidičských oprávnění. Dále měl pozitivní dechovou zkoušku a pozitivní orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek. Až nám budou známy výsledky rozboru biologického materiálu, je vysoce pravděpodobné, že trestní stíhání obviněného bude rozšířeno o další trestný čin. Obviněný je stíhaný na svobodě.
por. Mgr. Dagmar Mifková
31. prosince 2025