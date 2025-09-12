Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Neoprávněné podnikání
Mladá žena stříhala a pekla bez "živnosťáku".
Téměř dvě léta provozovala svou zdvojenou podnikatelskou činnost 24letá žena z Českobudějovicka, ačkoli neměla živnostenské oprávnění. Na nejméně dvou místech v krajském městě, se záměrem opatření si trvalého zdroje příjmu, provozovala kadeřnické a potravinářské služby, kdy za uvedené období od bezmála stovky zákazníků získala finanční hotovost přesahující 702 000 korun.
Díky operativnímu šetření českobudějovických kriminalistů z oddělení hospodářské kriminality byla její protiprávní činnost objasněna a tuto středu si převzala usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinu neoprávněné podnikání.
K podnikatelským záměrům je vždy potřebné příslušné živnostenské oprávnění!
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
12. září 2025