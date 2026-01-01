Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Neoprávněná těžba v lesích na Děčínsku odhalena
Tři muži čelí obvinění z krádeže.
Děčínští kriminalisté se od loňského jara zabývali případem rozsáhlé krádeže dřeva v lesním porostu v katastru obce Kunratice na Děčínsku. Ke krádežím mělo docházet postupně v průběhu několika měsíců, přičemž způsobená škoda dosáhla částky přesahující 400 tisíc korun.
Na základě dlouhodobého prověřování se kriminalistům podařilo odhalit tři muže ve věku 34, 41 a 57 let, kteří se měli na trestné činnosti podílet jak samostatně, tak společně. Muži měli v lesním porostu neoprávněně těžit stromy, dřevo následně svépomocí odvážet, zpracovávat na palivové dříví a dále jej prodávat.
Kriminalisté zahájili trestní stíhání všech tří mužů a obvinili je z trestného činu krádeže. U jednoho z obviněných navíc přihlíželi k tomu, že se měl obdobného jednání dopustit i přesto, že byl za podobnou trestnou činnost v minulosti pravomocně odsouzen.
V případě uznání viny u soudu hrozí obviněným trest odnětí svobody až na pět let. Trestní stíhání všech obviněných je vedeno na svobodě.
Děčín 19. ledna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje