Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Neohrozil i vás?
Dálniční policisté hledají svědky riskantní jízdy řidiče bílé dodávky. [VIDEO]
Oznámení o nebezpečné jízdě přijali policisté ve středu dopoledne na tísňové lince 158. Žena, která volala o pomoc, uvedla, že cestuje s dcerou a dvouletou vnučkou po silnici z Brna směrem na Vyškov. Nedaleko Šlapanic jejich vozidlo dojela bílá dodávka, jejíž řidič na ně začal nebezpečně najíždět.
Situaci navíc komplikovala hustá mlha a silný provoz na vytížené výpadovce, kterou zaplnila vozidla objíždějící dálnici, kde v té době hořela jiná dodávka. Podle svědkyně se řidič bílého Volkswagenu Crafter choval velmi agresivně, nebezpečně na ně najížděl a kličkoval. Po předjetí jejich auta měl navíc v kopci zbytečně zabrzdit přímo před nimi. V riskantní jízdě pokračoval až do Rousínova, kde měl podobným způsobem ohrožovat i další vozidla. Nakonec najel na dálnici D1 ve směru na Vyškov, kde už na něj čekali dálniční policisté.
Hlídka muže za volantem zastavila na nejbližším sjezdu a podrobila ho kontrole. Policisté zjistili, že měl pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek, a proto ho vyzvali k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobil.
Žádáme všechny řidiče, které mohl šofér bílé dodávky na silnici mezi Brnem a Vyškovem krátce před polednem ohrozit, aby se ozvali na tísňovou linku 158. Uvítáme také případné záznamy z palubních kamer. Případem agresivní jízdy se nadále zabývají dálniční policisté z Ivanovic na Hané.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 12. prosince 2025.