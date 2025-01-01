Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Neohrozil i vás?

Dálniční policisté hledají svědky riskantní jízdy řidiče bílé dodávky. [VIDEO] 

Oznámení o nebezpečné jízdě přijali policisté ve středu dopoledne na tísňové lince 158. Žena, která volala o pomoc, uvedla, že cestuje s dcerou a dvouletou vnučkou po silnici z Brna směrem na Vyškov. Nedaleko Šlapanic jejich vozidlo dojela bílá dodávka, jejíž řidič na ně začal nebezpečně najíždět.

Situaci navíc komplikovala hustá mlha a silný provoz na vytížené výpadovce, kterou zaplnila vozidla objíždějící dálnici, kde v té době hořela jiná dodávka. Podle svědkyně se řidič bílého Volkswagenu Crafter choval velmi agresivně, nebezpečně na ně najížděl a kličkoval. Po předjetí jejich auta měl navíc v kopci zbytečně zabrzdit přímo před nimi. V riskantní jízdě pokračoval až do Rousínova, kde měl podobným způsobem ohrožovat i další vozidla. Nakonec najel na dálnici D1 ve směru na Vyškov, kde už na něj čekali dálniční policisté.

Hlídka muže za volantem zastavila na nejbližším sjezdu a podrobila ho kontrole. Policisté zjistili, že měl pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek, a proto ho vyzvali k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, kterému se podrobil.

Žádáme všechny řidiče, které mohl šofér bílé dodávky na silnici mezi Brnem a Vyškovem krátce před polednem ohrozit, aby se ozvali na tísňovou linku 158. Uvítáme také případné záznamy z palubních kamer. Případem agresivní jízdy se nadále zabývají dálniční policisté z Ivanovic na Hané.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 12. prosince 2025.

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 