Neodevzdaný nález se může prodražit
Žádáme veřejnost o spolupráci.
Policisté z obvodního oddělení Hradce Králové 1 se zabývají případem, ke kterému došlo ve středu 13. května 2026 v dopoledních hodinách na jedné z poboček pošty. Dosud neznámá žena si zde přisvojila volně odloženou peněženku, kterou nalezla u přepážky.
V peněžence se nacházela finanční hotovost a platební karty. Nálezkyně věc neodevzdala a svým jednáním se tak dopustila protiprávního jednání.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestných činů zatajení cizí věci, krádeže a neoprávněného opatření platebního prostředku.
V souvislosti s prověřováním případu se policisté obracejí na veřejnost se žádostí o součinnost při ztotožnění ženy zachycené na fotografii. Tato žena by svou výpovědí mohla významně přispět k objasnění celé události. V případě, že ženu poznáte, obraťte se na linku 158 nebo kontaktuje obvodní oddělení HK 1 - 974 526 651.
Policisté zároveň připomínají, že každý nález cizí věci je nutné bezodkladně odevzdat. Přisvojení nalezené věci může být posuzováno jako trestný čin.
por. Martina Jandová
22.5.2026