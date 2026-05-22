Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Neodevzdaný nález se může prodražit

Policisté z obvodního oddělení Hradce Králové 1 se zabývají případem, ke kterému došlo ve středu 13. května 2026 v dopoledních hodinách na jedné z poboček pošty. Dosud neznámá žena si zde přisvojila volně odloženou peněženku, kterou nalezla u přepážky.

V peněžence se nacházela finanční hotovost a platební karty. Nálezkyně věc neodevzdala a svým jednáním se tak dopustila protiprávního jednání.

Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání trestných činů zatajení cizí věci, krádeže a neoprávněného opatření platebního prostředku.

V souvislosti s prověřováním případu se policisté obracejí na veřejnost se žádostí o součinnost při ztotožnění ženy zachycené na fotografii. Tato žena by svou výpovědí mohla významně přispět k objasnění celé události. V případě, že ženu poznáte, obraťte se na linku 158 nebo kontaktuje obvodní oddělení HK 1 - 974 526 651. 

Policisté zároveň připomínají, že každý nález cizí věci je nutné bezodkladně odevzdat. Přisvojení nalezené věci může být posuzováno jako trestný čin.

por. Martina Jandová
22.5.2026

žádost o ztotožnění ženy

