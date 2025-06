Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Není obálka jako obálka

MOSTECKO - Pošťačka byla zapojena do podvodu.

Lidská vynalézavost a touha přijít k penězům opravdu nezná hranic. O tom, že dokonalá trestná činnost neexistuje, se přesvědčila trojice osob z Mostu. Od ledna letošního roku se kriminalisté zabývali velmi specifickým případem podvodu se škodou téměř 1 milion korun. Tehdy vznikla první myšlenka, která měla vést ke slušnému přivýdělku. Do podvodu byli zapojeni dva muži a zaměstnankyně České pošty. Jeden z nich oslovil poškozeného, který nabízel na internetovém inzertním portálu k prodeji 10 kusů mincí s vyobrazením českých hradů, a jejichž hodnota byla 330 tisíc korun. Nekalý zájemce si nechal dobírkou zaslat zboží ve čtyřech balíčcích na smyšlené jméno. Druhý z mužů pak ve spolupráci s poštovní doručovatelkou dvě obálky poškodil a cenné mince vyměnil za dvacetikoruny. Poškozenému se balíčky vrátily s tím, že byly poničené. K tomu mělo údajně dojít během přepravy. Prodejci se ovšem vrátily pouze 4 cenné mince z 10 odeslaných. V dalších sedmi případech, které se odehrály následující měsíc, se snažila trojice přivést podvod k dokonalosti. Princip byl téměř totožný s drobným rozdílem. Opět jeden z mužů projevil zájem o nákup hodnotných věcí na různých prodejních internetových portálech. Vše zase objednal na vymyšlené jméno a už dopředu si od prodávajících zjistil, kolik nabízené zboží váží. Zpravidla se opět jednalo o investiční mince, ale také o náramky nebo prsteny ze vzácných kovů a minerálů. Jednotlivé kusy měly hodnotu několik desítek tisíc korun. Tentokrát se na příjem balíčků připravili lépe. Už dopředu si doma vyrobili zásilky, které se měly tvářit jako původní. Do obálek nacpali bonbóny, čokoládové figurky nebo dokonce mouku tak, aby objednávky měly stejnou gramáž. Při doručování cenností měli ve spolupráci obálky už jen vyměnit. Fiktivní balíčky se zpět původním odesílatelům už nevrátily, některé z nich policisté zajistili. Mostečtí kriminalisté na případu intenzivně pracovali, vše pečlivě vyhodnotili, provedli domovní prohlídky a dotáhli ho do úspěšného konce. Výsledkem je zahájení trestního stíhání dvou mužů ve věku 44 a 50 let ze spáchání přečinu podvodu. Starší z nich je v současné době ve vazební věznici, kde je umístěn pro jiný několika set tisícový podvod. Stejné obvinění ve spolupachatelství si od policejní vyšetřovatelky převzala i 23letá poštovní doručovatelka. Všichni mohou vzhledem ke způsobené výši škody odejít od soudu až s pětiletými tresty.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

16. června 2025

