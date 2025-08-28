Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Není nad čistotu
Za sprcháče ale nezaplatil.
Nepoučitelný 38letý muž z Kadaně skončil ve středu v odpoledních hodinách na policejní stanici. I přesto, že ho Okresní soud v Chomutově před 4 měsíci potrestal za spáchání majetkové trestné činnosti, se opět vydal na nekalou návštěvu drogerie. Muže si převzali do své péče policisté z obvodního oddělení od městských strážníků. Ti ho zadrželi v ulici Třída Budovatelů pár minut po krádeži. V nedalekém obchodě s drogistickým zbožím vstoupil muž z Kadaně už s úmyslem vzít první věc, která ho zaujme. Z vystaveného zboží ho na prodejní ploše zlákaly sprchové gely. Pět kusů popadl a kolem poklady se jen mihnul, aniž by zaplatil. Úmysl o svou čistotu v tom ale nebyl. Nákup za pět prstů viděl pracovník ostrahy, který zákazníka sledoval až do příjezdu uniformované hlídky. Zadržený chtěl prý sprchové gely prodat, aby měl na jízdenku na vlak. Plán k jeho smůle nevyšel. Místo toho si od policistů převzal sdělení podezření z přečinu krádeže a opět se bude zpovídat před soudem. Vzhledem k jeho čerstvé podmínce, mu teď hrozí v případě uznání viny až tříletý pobyt za mřížemi.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
28. srpna 2025