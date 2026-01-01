Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Není klavír jako klavír
Uherskohradišťští kriminalisté v minulých dnech ukončili vyšetřování muže, který nabízel k prodeji klavír, a předali věc státnímu zástupci k rozhodnutí.
Jevilo se to jako dobrý nákup, který navíc našel v rodině své opodstatnění. Až později vyšlo najevo, že klavír má klávesy vyrobené ze slonoviny, což podléhá přísné právní regulaci.
Uherskohradišťští kriminalisté proto začali případ prověřovat a v rámci šetření se jim podařilo dohledat i muže, od kterého byl klavír v minulosti zakoupen. S oběma muži bylo zahájeno trestní stíhání pro přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami dle § 299 odst. 1 a § 300 trestního zákoníku. Jeden z obviněných mužů klavír v průběhu vyšetřování policii vydal a nástroj byl následně předán České inspekci životního prostředí.
Případ je připomínkou, že při pořizování či prodeji předmětů obsahující části chráněných živočichů je nutné vždy ověřit jejich původ a zda je jejich nákup či prodej vůbec možný. Neznalost zákona neomlouvá a i zdánlivě nevinný nákup může vést k trestněprávním následkům.
12. června 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková