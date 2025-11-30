Policie České republiky  

Nenechte si zkazit Vánoce, chraňte si své věci

Policisté informují občany o možných rizicích spojených s obdobím před Vánoci. 

Jihočeští policisté i letos dohlížejí na veřejný pořádek během vánočních svátků a v adventním období se zapojují do celorepublikového bezpečnostního opatření ADVENT. V rámci tohoto opatření bude posílen výkon služby a policisté se budou v adekvátním počtu pohybovat v místech s vyšší koncentrací osob. Budou vybaveni dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou. Jedná se však o standardní opatření, nemáme žádné informace o tom, že by u nás hrozilo bezprostřední nebezpečí.

Adventní období je časem pohody, setkávání a příprav na Vánoce. S rostoucím počtem lidí v ulicích, nákupních centrech i na vánočních trzích však bohužel stoupá také aktivita kapesních zlodějů a podvodníků. Policisté proto i letos apelují na veřejnost, aby věnovala zvýšenou pozornost vlastnímu bezpečí i ochraně svého majetku.

Abyste předešli krádežím a zbytečným starostem, řiďte se těmito radami:

  • Kabelku nebo batoh mějte vždy pevně u těla, zapnuté a pod kontrolou.

  • Peněženku nenoste v zadní kapse kalhot.

  • Nedávejte si mobil do vnější kapsy bundy.

  • Při placení zakrývejte klávesnici platebního terminálu.

  • Dávejte pozor na odložené tašky, batohy či nákupy.

  • Své cennosti si vždy ponechejte u sebe a nikdy je nenechávejte ležet na stole či zavěšené na opěradle židle, kde mohou snadno přilákat zloděje.

Před Vánoci roste také počet internetových podvodů. Podvodníci lákají na extrémně výhodné ceny, falešné e-shopy či podvržené platební brány. Nakupujte proto vždy pouze u ověřených prodejců, prověřte si recenze a historii obchodů, neposílejte peníze předem neznámým osobám a u e-shopů věnujte pozornost názvu webové stránky. Podvodný e-shop se od toho skutečného mnohdy liší právě jen nepatrnou změnou v názvu stránky.

Advent by měl být obdobím klidu a radosti. S trochou obezřetnosti si jej můžete užít bez zbytečných starostí. Přejeme všem bezpečné a pohodové Vánoce, a připomínáme: Chraňte si své věci, nenechte si zkazit Vánoce.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
30. listopadu 2025

