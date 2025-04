Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nenechala se podvést

MOSTECKO - Žena správně zareagovala.

Ukázkově se zachovala žena z Mostecka, která se stala terčem podvodníka. Ohrožen může být kdokoliv z nás. Tentokrát to dopadlo dobře a žena o peníze nepřišla. O sofistikovaných podvodech, kdy se pachatelé vydávají za lékaře, bankéře nebo vojáka s vymyšlenou legendou, policie informuje pravidelně. V tomto případě poškozená přijala hovor, na jehož druhém konci volal „falešný policista z Prahy.“ V současné době se jedná o velmi rozšířený fenomén. Smyšlený příběh je vždy téměř totožný, cíl je vždy ale stejný. Manipulátor se snažil ženu vystrašit tím, že si na její osobu někdo snaží uzavřít úvěr a je potřeba rychle jednat. Podvodník chtěl získat citlivé údaje jako je rodné číslo nebo informace k bankovním účtům. Propojil ji s údajným pracovníkem České národní banky, který ženu přesvědčoval o skutečnosti, že se někdo snažil vybrat její peníze z pražského bankomatu. To byla samozřejmě jedna velká lež. Chybu ze strachu oběť přeci jen udělala, protože přes aplikaci odeslala screen se zůstatkem účtu. Mezi tím se domu vrátil její manžel. Falešný policista se zalekl, že nebude podvod dokonán, proto ji sdělil, že u telefonátu nesmí být další osoba. Hovor pokračoval a neznámý muž se svými řečnickými technikami snažil dále přesvědčovat o pravdivosti případu. Pro věrohodnost ženě dokonce zaslal fotku služebního průkazu, který měl vzbudit důvěru, že se jedná opravdu o zaměstnance policie. Pod nátlakem manipulátor zvolil bankomat, ze kterého měla poškozená vybrat peníze. Finance měla předat jistému pracovníkovi peněžního ústavu, který je proti vystavenému potvrzení vloží na „bezpečný bankovní účet.“ To už byl pro ženu zvednutý prst a usoudila, že něco nehraje. Telefon ihned ukončila a příběh oznámila na policejní služebně. Vše dobře dopadlo. V opačném případě mohla tímto podvodem přijít o nemalé finanční prostředky.

V rámci republiky evidujeme do současné doby více než 220 případu takového charakteru. Částka přesáhla už 37 milionu korun. To vychází průměrně na 458 tisíc korun na jednoho poškozeného. Průměrný ročník oběti je 1983.

V souvislosti s tímto případem policisté opakovaně varují občany před útoky neznámých podvodníků. Ať už se jedná o jakýkoliv druh podvodu. Mohou to být pochybné reklamní inzerce, které slibují nereálné zvýhodnění naspořených finančních prostředků nebo jiné pobídky ke snadnému zisku peněz. Dbejte zvýšené opatrnosti na cizí telefonáty, nikdy nikomu nedávejte přístupy k vašemu internetovému bankovnictví, neinstalujte si do svých počítačů program Anydesk – vzdálený přístup k počítači, ani žádný jiný obdobný program. Cílem útočníků je oklamat osobu, pod různými legendami. Pracovník banky ani policista po vás nikdy nebude chtít sdělit citlivé údaje nebo vás nutit k převodu peněz na tak zvaný bezpečný účet.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

11. dubna 2025

