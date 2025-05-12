Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nenapravitelný zloděj v Tanvadě opět kradl
Muži, který byl přistižen při krádeži zboží v prodejně, policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu.
Včera policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 35letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil také včera v prodejně Lidl v Tanvaldě. Podezřelý v tomto obchodě odpoledne krátce po třinácté hodině z regálu odcizil AKU šroubovák v hodnotě téměř 1.300,- Kč, vložil si ho do své tašky, a prostorem pokladen prošel bez toho, aniž by ho zaplatil. Při tomto byl ovšem přistižen pracovnicí ostrahy prodejny, která na místo přivolala policisty. Muž se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za takový čin pravomocně odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
5. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí