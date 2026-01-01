Policie České republiky  

Nenapravitelný zloděj v prodejně ukradl deodoranty

Muži, který v jedné z jabloneckých prodejen odcizil deodoranty, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu. 

Včera policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 35letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil v listopadu loňského roku. Tehdy v jednom odpoledni krátce před čtrnáctou hodinou v jablonecké prodejně LIDL odcizil tři pánské deodoranty v celkové hodnotě 327,- Kč, které si uložil do kapes své bundy. Takto s nimi prošel prostorem kolem pokladen, aniž by je zaplatil. Tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl za takový čin v roce 2025 pravomocně odsouzen rozhodnutím Okresního soudu v Liberci. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.


