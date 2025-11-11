Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nenapravitelný zloděj skončil za mřížemi
Mladého muže, který opakovaně kradl, poslal soudce do vězení.
Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 25letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil v neděli 9. listopadu dopoledne. Tehdy krátce před půl desátou hodinou v prodejně Billa v Jablonci nad Nisou odcizil láhev alkoholu a různé sladkosti, přičemž byl přistižen pracovníkem ostrahy prodejny, kterému ukradené zboží dal a z místa utekl. Policejní hlídkou byl ovšem nedaleko prodejny vypátrán a zadržen. Policisté zjistili, že tento mladý muž není v krádežích žádným nováčkem. Za takový čin byl již pravomocně v uplynulých třech letech odsouzen Okresním soudem v Náchodě, v rejstříku trestů má již dva záznamy za spáchání majetkové trestné činnosti a v evidenci přestupků má pro přestupky spáchané krádeží od roku 2024 celkem 17 záznamů.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem se policisté rozhodli s podezřelým vést zkrácené přípravné řízení realizované do 48 hodin. Na základě provedených úkonů v trestním řízení včetně návrhu státního zástupce dnes soudce jabloneckého soudu rozhodl o jeho umístění do výkonu trestu odnětí svobody a policisté ho tedy hned ze soudu převezli do Vazební věznice v Liberci.
11. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí