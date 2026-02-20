Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nenapravitelný zloděj skončil ve vazební věznici
Dvacetkrát soudně trestaný muž kradl v Jablonci nad Nisou.
Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou společně s jabloneckými kriminalisty v posledních dnech pracovali na případu týkajícího se nenapravitelného zloděje, který má v současné době již dvacet záznamů v evidenci rejstříku trestů.
Čtyřicetiletému muži tak ve zkráceném přípravném řízení vedeném do 48 hodin bylo sděleno podezření ze spáchání přečinů krádež, krádež ve stádiu pokusu a legalizace výnosu z trestné činnosti, kterých se dopustil v době od 29. ledna do 17. února letošního roku v Jablonci nad Nisou. V toto době se násilím vloupal do dvou kůlen v ulicích Revoluční a Mlýnská, ze kterých odcizil elektrokoloběžku s nabíječkou, křovinořez, tepelný lis a krabici s korálky. Podezřelý se dále ještě pokusil vloupat do bytového domu v ulici Pražská tím a šroubovákem poškodil dvoje vstupní dveře. Následně na pozemku u tohoto tomu vnikl do zahradního domku, ve kterém si oblékl pracovní oblečení v hodnotě 800 korun. Při tomto jednání byl ovšem přistižen obyvateli domu, kteří na místo činu přivolali policisty. Ti ho následně zdrželi. Podezřelý těmito skutky způsobil celkovou škodu přesahující částku 15 tisíc korun.
Provedeným šetřením bylo také zjištěno, že podezřelý od dosud přesně ustanovené osoby zakoupil elektrokolo v reálné hodnotě více jak 70 tisíc korun. Prodávajícímu za něj pak zaplatil 2.800,- Kč a přidal mu k tomu mobilní telefon v hodnotě 2.000,- Kč. Uvedené jízdní kolo však pocházelo z trestné činnosti, jelikož bylo před tím odcizeno ze sklepa bytového domu v ulici Lesní Stezka.
Podezřelý byl za obdobné trestné činy v uplynulých třech letech 4x pravomocně soudy odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Soudce Okresního soudu dnes rozhodl o jeho umístění do Vazební věznice v Liberci, kam ho policejní hlídka od soudního jednání rovnou převezla.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí