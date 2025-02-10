Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Nenapravitelný zloděj si v obchodě naplnil svůj batoh
Již třikrát soudně trestanému zloději, který kradl v Desné, tanvaldští policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.
V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 28letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil 4. srpna letošního roku. Tehdy kolem jedné hodiny odpoledne vešel do jedné prodejny, ve které následně odcizil potraviny a alkohol v celkové hodnotě téměř 2 tisíce korun. Jednalo se například o čokoládové pomazánky, mléko několik lahví s lihovinami. Toto zboží si uložil do svého batohu a kapes u kalhot. Takto u pokladny zaplatil jen pečivo, které držel v ruce, a z obchodu i s odcizeným zbožím odešel. Podezřelý se uvedeného skutku dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za takové činy pravomocně odsouzen, a té soudy v Jablonci nad Nisou, Liberci a Jičíně. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného přečinu krádež nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
2. 10. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí