Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nenapravitelný zloděj opět kradl v prodejně

Zboží, které si muž v jedné jablonecké prodejně uschoval do rukávu bundy, u pokladny nezaplatil. V uplynulých letech byl za takový čin již pětkrát soudy potrestán. 

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 24letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil v neděli 24. května krátce před polednem v jablonecké prodejně Lidl. Tam si do rukávu zimní bundy schoval různé zboží v celkové hodnotě 361 korun – především potraviny a přibral si i dva páry ponožek. Takto přišel k pokladně, kde zaplatil část nákupu, který měl v ruce. Ovšem uvedené zboží schované v rukávu již nezaplatil a při svém jednání byl pracovnicí prodejny, která věc oznámila policistům na linku 158.

Podezřelý ovšem v páchání této trestné činnosti není žádným nováčkem. Od roku 2020 byl za takové činy již pětkrát soudně trestán, a to soudy v Jablonci nad Nisou a Liberci. Nyní mu za spáchání uvedeného přečinu krádež hrozí další trest, a to trest odnětí svobody až na dva roky.


27. 5. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

