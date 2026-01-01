Nenapravitelný výtržník skončil ve vazbě
Obyvatelé Malenovic a Otrokovic si mohou vydechnout.
Ve vazbě skončil v těchto dnech nenapravitelný šestatřicetiletý výtržník, kvůli kterému museli policisté takřka denně zasahovat na různých místech zejména v Malenovicích, Otrokovicích a ve Zlíně. Několikrát skončil v policejní cele. Má na svědomí posprejovaná místa, krádeže v různých prodejnách, nebezpečné vyhrožování a další výtržnosti. Podezřelý je také ze spáchání loupeže.
Všechny trestné činy, kterých se dopustil, mají společný spouštěč a tím je jeho závislost na alkoholu a drogách.
V rejstříku trestů má tento recidivista 14 záznamů, jen za poslední tři měsíce dostal tři podmíněné tresty. Nyní je obviněný ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování, protože v baru ve Zlíně vyhrožoval obsluze vypálením podniku, protože mu odmítla kvůli jeho silné podnapilosti prodat alkohol. Státná zástupce podal návrh na jeho umístění do vazby, který soudce okresního soudu akceptoval a policisté z pohotovostního a eskortního oddělení muže převezli do vazební věznice.
22. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková