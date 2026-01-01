Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Nenapravitelný řidič, který zřejmě neví, že alkohol za volant nepatří
Policisté z Vratimova ho během tří dnů třikrát kontrolovali opilého řidiče.
V minulých dnech se policisté z obvodního oddělení Vratimov opravdu nenudili. Během uplynulého prodlouženého víkendu muži zákona prováděli hlídkovou činnost, při které se zaměřovali mimo jiné také na řidiče a alkohol za volantem. Na začátku směny asi netušili, že se s jedním řidičem uvidí během tří dnů hned třikrát. V prvním případě měl 25letý muž v dopoledních hodinách usednout za volant i přesto, že si měl předtím dát podle jeho slov červené víno. Prý chtěl auto „jenom“ přeparkovat. Policisté však ve správnou dobu byli na správném místě a při silniční kontrole vše odhalili. Poté, co mu byla provedena dechová zkouška a výsledek ukázal přes 1,3 promile alkoholu v dechu, mladému muži zakázali jízdu. Následující den opět ti stejní policisté nastoupili na noční službu, při které znovu narazili při silniční kontrole na stejného řidiče. Tak jako předchozí den se podrobil dechové zkoušce. Tentokrát nadýchal okolo 1,7 promile alkoholu v dechu. Následoval stejný postup, zakázání jízdy a předvolání řidiče po vystřízlivění na služebnu. Jenže ten se zřejmě nepoučil a jen za několik málo hodin měl znovu usednout za volant. Jak ve výslechu uvedl, mylně si myslel, že už ho policisté nemůžou znovu chytit. Pod vlivem tak měl znovu usednout za volant a jet na čerpací stanici pro cigarety. Při třetí kontrole ani policisté nevěřili, že opět narazili na stejného řidiče. Opět „nafoukal“. Přístroj ukázal pozitivní výsledek okolo 1,9 promile. Jak se ukázalo, ve všech třech případech měl řidič řídit vypůjčené vozidlo, které měl užívat pro cestu do zaměstnání.
Policisté z obvodního oddělení Vratimov 25letému muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, jelikož měl usednout za volant i přesto, že před jízdou požil alkohol. V příštích dnech by měl proběhnout soud, který rozhodne o výši trestu podezřelého.
dne 9. dubna 2026
por. Bc. Eva Michalíková