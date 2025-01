Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nenapravitelný recidivista skončil za mřížemi

RYCHNOVSKO – Do Vazební věznice v Hradci Králové ho vpodvečer eskortovali policisté.

Policistům z Dobrušky se včera 7. ledna v odpoledních hodinách podařilo vypátrat pětatřicetiletého muže vedeného v celostátním pátrání, který se vyhýbal nástupu trestu odnětí svobody. Výzvu k nastoupení do výkonu trestu si měl převzít 23. prosince loňského roku. Tu však ignoroval a tvrdil, že nevěděl o tom, že by měl do vězení nastoupit. Policisté ho převezli k podání vysvětlení na služebnu, kde následně po provedení nezbytných úkonů zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Nepodmíněný trest odnětí svobody mu uložil Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou za opakované maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Pro policisty nebyl nikým neznámým, v minulosti byl již několikrát odsouzen za trestnou činnost jak na úseku dopravy, tak i za drogovou trestnou činnost.

Pobyt za mřížemi se může eskortovanému muži prodloužit až o další 2 roky.

8. ledna 2024

por. Mgr. Andrea Muzikantová

