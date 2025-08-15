Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nelegální překročení hranic
Cizinec, převážející osoby z Česka do Německa, skončil ve vazbě.
Plán na cestu, která měla zřejmě skončit až ve Velké Británii, nevyšel čtyřem osobám pocházejícím z Iráku. Tito čtyři mladí muži se podle dosavadních zjištění přes Turecko dostali nelegálně do Rakouska a poté do Česka, odkud měli v plánu dále pokračovat do Německa. Tam je měl dopravit 37letý Iráčan žijící již několik let v SRN. Ten měl jako člen organizované skupiny „převaděčů“ nejprve obdržet instrukce týkající se místa a času vyzvednutí konkrétních osob a jejich následného převozu na určené místo v Německu. Jako odměna za nelegální převoz osob do Německa mu měla být přislíbena sleva pro jeho příbuzné v Turecku za získání víz na území SRN.
Na základě zmíněných instrukcí měl dotyčný v minulém týdnu brzy ráno se svým vozidlem vyzvednout čtyři muže nedaleko Českých Budějovic a poté je odvézt na sever republiky k hraničnímu přechodu Kalek/Rübenau, kde v dopoledních hodinách přejeli státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Po několika desítkách metrů byl řidič stavěn hlídkou německých policistů, které se snažil ujet tím, že vozidlo otočil a zamířil zpět do České republiky. Němečtí policisté vozidlo pronásledovali a pár metrů za českými hranicemi ho zastavili. Následně řidiče zadrželi čeští policisté z chomutovského územního odboru, kteří od německých kolegů obdrželi o věci informace.
Čtyři nelegální migranty si převzali příslušníci cizinecké policie a převezli je do zařízení pro zajištění cizinců. Řidič vozidla byl umístěn do cely a po shromáždění a vyhodnocení množství informací mapujících postup předcházející nelegálnímu překročení státní hranice, zahájil vyšetřovatel jeho trestní stíhání pro spáchání zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Podal také podnět, aby byl obviněný umístěn do vazby. Ten byl státním zástupcem i soudcem akceptován a muž byl následně eskortován do vazební věznice.
U soudu mu za uvedený trestný čin hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
15. srpna 2025