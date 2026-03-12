Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Nelegální množírna psů na Příbramsku
Policisté společně se Státní veterinární správou zasahovali ve Vranovicích
Příbramští kriminalisté se spolu se Státní veterinární správou, která obdržela podnět o tom, že se na Příbramsku nachází zřejmě nelegální množírna psů, tímto případem zabývají.
V úterý tohoto týdne proběhla kontrola na uvedené adrese ve Vranovicích, kde příbramští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality spolu se zástupci Státní veterinární správy a zástupci Městského úřadu Příbram nelegální množírnu odhalili.
Uvnitř se nacházelo více jak 150 psů malých plemen, která zde žila v nevhodných a nevyhovujícíh podmínkách. V domě, kromě dospělých psů, byla i štěňata a několik březích fen. Na místě bylo rozhodnuto o okamžitém odebrání všech psů, kteří byli umístěni do okolních útulků, kde o ně bude zajisté dobře postaráno.
Kriminalisté na místě zadrželi manželský pár cizinců, 54letou ženu a 44letého muže, které dnes 12. března 2026 obvinili ze spáchání přečinu chov zvířat v nevhodných podmínkách a padělání a pozměnění veřejné listiny. Současně u obou obviněných podali kriminalisté podnět státnímu zástupci na vzetí obviněných do vazby.
Za uvedené skutky manželům hrozí až 4letý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
12. března 2026