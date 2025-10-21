Policie České republiky  

Nelegální migrace na území ČR v období od 1. 1. do 30. 9. 2025
Tranzitní nelegální migrace vedoucí přes naše území nadále vykazuje výrazný meziroční pokles o 63,6 % a tvoří pouze 1,4% podíl na celkové nelegální migraci.
Nelegální migrace na území České republiky (8 128 osob) za období měsíců ledna až září 2025 meziročně vzrostla o 1005 osob (+14,1 %), a to v obou základních sledovaných kategoriích – nelegálním pobytu i nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici. Tranzitní nelegální migrace[1] vedoucí přes naše území zaznamenala výrazný meziroční pokles o 63,6 % a tvoří 1,4% podíl na celkové nelegální migraci.
Cizinci zjištěni při nelegálním pobytu na území ČR (7 823 osob) tvoří dlouhodobě převážnou většinu osob odhalených při nelegální migraci (96,2 %), nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici dosáhla počtu 305 osob (3,8 %).
Nejčastěji zastoupenými státními příslušnostmi při celkové nelegální migraci byli
v 1.-3. čtvrtletí 2025 občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu, kteří dohromady tvořili téměř dvě třetiny všech zjištěných osob (64,0 %) a dominují svými počty v kategorii nelegálního pobytu. V rámci nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici byli nejčastěji zastoupeni občané Gruzie, Uzbekistánu a Moldavska.
Tranzitní nelegální migrace dosáhla počtu 112 osob, které na území ČR vstoupili ve více než polovině případů po příletu vnitroschengenskými lety z Řecka (55,4 %). Výrazný meziroční pokles pozemní i leteckou cestou je výsledkem nižšího migračního tlaku ve směru ze západobalkánské trasy, zejména vlivem opatření zavedených jednotlivými státy a mezinárodní spoluprací v oblasti ostrahy státních hranic. Téměř polovinu osob při tranzitní migraci tvořili občané Sýrie, s výrazně menšími počty následovali občané Turecka a Iráku. Cílovou zemí cizinců bylo nejčastěji Německo, ostatní země pouze v jednotkách osob.
Neregulérní doklady předložilo při nelegální migraci 150 osob, nejvíce zastoupenými byli občané Sýrie, Vietnamu a Moldavska. Cizinci nejčastěji předložili neregulérní doklady Řecka, Rumunska a Polska.
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie
21. října 2025
[1] Tranzitní nelegální migraci (statisticky započtena v rámci nelegálního pobytu) tvoří cizinci po nelegálním vstupu na území České republiky pozemní cestou nebo letecky, s cílem pokračovat přes naše území do dalších zemí Evropské unie/Schengenu.