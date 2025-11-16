Policie České republiky  

Nelegální kopáči vltavínů pod palbou

Právo do vlastních rukou, ozbrojen pistolí, vzal muž z Českobudějovicka. 

Dosti neobvyklý případ z kategorie nelegální těžby vltavínů vyšetřují kriminalisté z Českých Budějovic. Začátkem listopadu obvinili muže (nar. 1975) z Českobudějovicka z několika trestných činů. Obviněný muž však není nelegálním kopáčem, ale naopak na kopáče v jámách zaútočil vyzbrojen střelnou zbraní.

V srpnu letošního roku asi hodinu po půlnoci v lese u Milíkovic zastihl v jámách při nelegálním kopání vltavínů dva muže. S pistolí v ruce je vyzval, aby okamžitě opustili pozemek a následně z pistole směrem k jednomu kopáči vystřelil. Znovu je vyzval, aby vylezli z jam a opustili pozemek. Jeden z napadených se pokusil z místa ujet na elektrickém kole, ale po dalším výstřelu do vzduchu s kolem upadl. Obviněný muž opět směrem k němu znovu vystřelil. Pak mu poručil nechat kolo na místě a utéct.   

Při vyšetřování policisté zjistili, že obviněný v místě bydliště v podkroví přechovává nelegálně další funkční střelné zbraně, německou pistoli Luger, samonabíjecího Walthera, belgický Browning, polskou pistoli VIS a samonabíjecí pušku Walther.

Muže vyšetřovatel obvinil z trestného činu loupeže, nebezpečného vyhrožování a nedovoleného ozbrojování. Vyšetřován je na svobodě. Snad příště radši na místo přivolá policii.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. listopadu 2025

