Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Někteří řidiči na Jablonecku zřejmě hodně spěchali

Pomyslným rekordmanem včerejšího dne na silnicích Jablonecka se stal řidič, kterému policisté mimo obec naměřili rychlost 148 km/h. 

Dopravní policisté se včera v rámci běžného výkonu služby na Jablonecku zaměřili také na kontrolu dodržování povolených rychlostí jak v obcích tak i mimo ně. Adeptů na pomyslného rekordmana dne bylo mezi řidiči několik. Hned ráno krátce po osmé hodině v Dalešicích zastavili řidiče s vozem BMW, kterému naměřili v obci rychlost 85 km/h. Následně před jedenáctou hodinou obcí Líšný řidič s autobusem projížděl rychlostí 87 km/h. Odpoledne se pak hlídka jabloneckých dopravních policistů zaměřila na úsek silnice první třídy číslo 10 mezi Loužnicí a Držkovem. Tam nejprve krátce po půl čtvrté zastavila řidiče s vozidlem Kia Ceed, kterému radar naměřil mimo uvedené obce 132 km/h. Přestupky všech těchto tří řidičů, kteří měli včera zřejmě hodně naspěch, vyřešili policisté na místě příkazem - tedy udělením blokové pokuty.

Rychlost posledně zmiňovaného řidiče však téměř na stejném místě ještě překonal několik málo minut před půl pátou hodinou řidič s vozidlem Mercedes Benz, který po silnici I/10 jel ve směru od Držkova do Loužnice, kde mimo tyto obce překročil povolenou rychlost (90 km/h) o 58 km/h, a policisté mu tak naměřili 148 km/h, čímž se stal ve velmi negativním smyslu slova rekordmanem dne. Za tento výkon mu policisté na místě při kontrole zadrželi řidičský průkaz a samozřejmě zakázali další jízdu. Následně pak celou věc k dalšímu šetření oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Na závěr upozorňujeme všechny řidiče, že na kontroly dodržování povolených rychlostí se dopravní policisté zaměřují průběžně v rámci běžného výkonu služby. To znamená, že tyto kontroly probíhají zcela standardně i mimo speciálně zaměřené dopravně bezpečnostní akce.

Řidiči, povolené rychlosti podle zákona dodržujte nejen kvůli prováděným policejním kontrolám, ale především s ohledem na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

Dodržování povolené rychlosti patří mezi základní pravidla silničního provozu. Jeho respektování výrazně přispívá k ochraně zdraví, životů a majetku všech účastníků dopravy.

V obcích se silnice nachází v blízkosti domovů, škol, zastávek MHD a přechodů pro chodce. Zvýšený pohyb chodců, zejména dětí, seniorů a osob se sníženou pohyblivostí, vyžaduje maximální pozornost řidičů. Překročení rychlosti zde výrazně zvyšuje riziko vážných dopravních nehod a snižuje šanci na včasnou reakci při nečekaných situacích. Nižší rychlost v obci znamená kratší brzdnou dráhu a vyšší šanci předejít střetu s chodcem či cyklistou.

I mimo obec má dodržování rychlostních limitů zásadní význam. Vyšší rychlost zhoršuje ovladatelnost vozidla, prodlužuje brzdnou dráhu a zvyšuje následky dopravních nehod.
Stav vozovky, počasí, hustota provozu či přítomnost zvěře jsou faktory, které je nutné při jízdě vždy zohlednit. Povolená rychlost je stanovena jako maximální — nikoliv vždy bezpečná — rychlost. Situace na silnici může vyžadovat jízdu pomalejší.

Důsledky nedodržování rychlosti:

  • zvýšené riziko dopravní nehody,
  • závažnější zranění nebo smrtelné následky,
  • finanční postih, bodový záznam nebo zákaz řízení,
  • ohrožení nevinných osob.

Dodržováním povolené rychlosti chráníte nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Ohleduplná a zodpovědná jízda je projevem respektu k lidskému životu i zákonům.

Jezděte s rozumem – rychlost není cíl, bezpečný návrat domů ano!!!


29. 4. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

1 Dalešice FOTO

2 Líšný FOTO

3 I 10 FOTO (1)

4 I 10 FOTO (2)

