Někteří odletěli domů

Cizinečtí policisté se zaměřili na nelegálně zaměstnané cizince a osoby s nelegálním pobytem. /VIDEO/ 

Jihomoravští cizinečtí policisté v tomto týdnu provedli rozsáhlou kontrolu areálu na Olomoucké ulici v Brně a na vybraných stavbách. Akce byla zaměřena na nelegálně zaměstnané cizince a osoby s nelegálním pobytem na území České republiky. V rámci kontroly hlídky prošly místní obchody, restaurace, tržnice i další objekty. Policistům pomáhali psovodi se služebními psy a ze vzduchu dron letecké služby PČR, přičemž hlídky zastavovaly a kontrolovaly také přijíždějící a odjíždějící vozidla. Celkem bylo zajištěno patnáct cizinců, z nichž osm požádalo o dobrovolný návrat do svých domovských států. Ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky – oddělením doprovodných návratů v následujících dnech cizinci letecky odcestovali domů. Sedmi cizincům byl ve správním řízení ukončen pobyt s termínem opustit území České republiky. V podobných akcích budou cizinečtí policisté pokračovat i nadále.

por. Petr Vala, 30. srpna 2025.

