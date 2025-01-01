Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Někteří odletěli domů
Cizinečtí policisté se zaměřili na nelegálně zaměstnané cizince a osoby s nelegálním pobytem. /VIDEO/
Jihomoravští cizinečtí policisté v tomto týdnu provedli rozsáhlou kontrolu areálu na Olomoucké ulici v Brně a na vybraných stavbách. Akce byla zaměřena na nelegálně zaměstnané cizince a osoby s nelegálním pobytem na území České republiky. V rámci kontroly hlídky prošly místní obchody, restaurace, tržnice i další objekty. Policistům pomáhali psovodi se služebními psy a ze vzduchu dron letecké služby PČR, přičemž hlídky zastavovaly a kontrolovaly také přijíždějící a odjíždějící vozidla. Celkem bylo zajištěno patnáct cizinců, z nichž osm požádalo o dobrovolný návrat do svých domovských států. Ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky – oddělením doprovodných návratů v následujících dnech cizinci letecky odcestovali domů. Sedmi cizincům byl ve správním řízení ukončen pobyt s termínem opustit území České republiky. V podobných akcích budou cizinečtí policisté pokračovat i nadále.
por. Petr Vala, 30. srpna 2025.