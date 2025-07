Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Několikrát vystřelil

BRNO: Muž si prý chtěl na černém trhu získanou pistoli vyzkoušet.

Alkohol v kombinaci s pravděpodobně nedobrou psychickou kondicí dobře neporadily v neděli večer v Kohoutovicích jedenašedesátiletému muži. Ten večer manipuloval s nelegálně drženou krátkou střelnou zbraní. Přitom došlo k několika výstřelům. Jeden z projektilů pak prostřelil okno bytu v protějším paneláku a zavrtal se do zdi. Při incidentu nebyl naštěstí nikdo zraněn. Vyděšený majitel bytu přivolal policii. Policisty, včetně zásahové jednotky, na místě čekala složitá práce. Vypátrat střelce se nakonec po více než dvou hodinách podařilo. Předcházela tomu postupná kontrola bytů, odkud mohla střelba pocházet. V jednom z bytů narazili na podnapilého muže a při pohledu do útrob příbytku spatřili na posteli odloženou krátkou střelnou zbraň. Muž jim záhy přiznal, že to byl on, kdo střílel. Zbraň, kterou údajně před nedávnem koupil na černém trhu, si prý chtěl vyzkoušet. Muž, který nadýchal skoro tři promile, skončil v poutech a následně v policejní cele. Policisté případ prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti a nedovolené ozbrojování.

por. Bohumil Malášek, 28. července 2025

