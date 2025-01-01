Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Několikadenní dopravní opatření v Moravskoslezském kraji
Pro bezpečí na silnicích. A nejen ke konci prázdnin…
Policisté věnují maximální pozornost bezpečí v dopravě a stejně jako na začátku letních prázdnin, tak i na jejich konci jsme v tomto rizikovém čase reagovali mnohými aktivitami, včetně avizování dopravních akcí. Odpovídal tomu každodenní výkon služby související s dohledem na provoz na pozemních komunikacích. A dále, od pátku do neděle jsme nasadili do dopravního opatření s příznačným názvem „Konec letních prázdnin“ vyšší počet policistů primárně ze služby dopravní, ale i pořádkové.
Policisté se na stanovištích v celém kraji zaměřili na řidiče vozidel, rovněž na zranitelné účastníky silničního provozu, tedy cyklisty, motocyklisty a chodce, včetně dětí. Kontrolovali dodržování všech pravidel silničního provozu. Auto i motohlídky byly zejména v místech s vyšším dopravním zatížením (dálnice a vytížené silnice), v turistických lokalitách a stanoviště jsme volili také na základě vlastního vyhodnocení dopravně bezpečnostní situace.
- V pátek zastavili v rámci akce policisté dopravního inspektorátu Bruntál na Rýmařovsku řidiče osobního vozidla, neboť při jízdě po silnici I/11 v obci se na radaru ukázala hodnota 69 km/h. A pojem „řidič“ lze použít spíše jen ve spojení se sezením za volantem a řízením, neboť muž středního věku není držitelem žádného řidičského oprávnění. Dechová zkouška u něj byla s negativním výsledkem. Věc policisté oznámí příslušnému správnímu orgánu k projednání.
- Kolegové z krajského oddělení silničního dohledu řešili v neděli dopoledne řidiče, který projížděl Orlovou na Karvinsku rychlostí téměř 80 km/h. Po provedené dechové zkoušce bylo jasné, že není ani střízlivý, hodnota alkoholu v dechu se blížila k 1 promile. Policisté zakázali muži další jízdu, zadrželi mu řidičský průkaz a oznámili ho na správní orgán.
Výsledky dopravní akce
Policisté zjistili u bezmála 5 000 zkontrolovaných vozidel a řidičů téměř 650 dopravních přestupků. Až na 16, které oznámili správnímu orgánu, vyřídili všechny v příkazním řízení na místě.
Policisté zaznamenali u 125 řidičů překročení povolené rychlosti jízdy. Dále, 74 řidičů drželo při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nevyhovující technický stav mělo 130 vozidel. Bez takzvané dálniční známky (uhrazení časového poplatku) užilo zpoplatněný úsek komunikace 60 řidičů. Bezpečnostní pásy nebo zádržný systém nebyly užity ve 24 případech. U 21 řidičů bylo zjištěno požití alkoholických nápojů. S chodci řešili policisté 16 přestupků a s cyklisty 14 přestupků. S 8 řidiči pak řešili nezaplacené pokuty, které byly v Centrální evidenci přeplatků a nedoplatků, ve výši přes 21 000 korun.
Není určitě žádnou tajností anebo novinkou, že také v následujícím období budeme krom standardního výkonu služby pokračovat ve zvýšeném dohledu či v dopravně bezpečnostních akcích.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 1. září 2025