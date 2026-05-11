Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Několik lidí předalo stovky tisíc korun podvodníkům tváří v tvář
Poslední dny jsme zaznamenali několik případů předání peněz podvodníkům či jejich spolupachatelům tváří v tvář.
Policisté v našem kraji zaznamenali během uplynulých dní několik případů, ve kterých vystupuje falešný policista, bankéř či zástupce investiční společnosti s cílem připravit vás o peníze. Takové případy zaznamenáváme prakticky denně. Většinou však proběhnou po telefonické komunikaci a poškození umožní třetím stranám přístup do svého internetového bankovnictví cestou vzdáleného přistupu nebo peníze ze svých účtu na ty cizí pošlou dobrovolně sami po instrukcích neznámých pachatelů. Poslední případy, ve kterých figuruje zástupce investiční společnosti a falešní policisté s bankéři skončily tak, že poškození sedli do svých vozidel a se stovkami tisíc korun jeli do měst, které jim podvodníci řekli a peníze neznámým lidem předali. Legendy, kterými si své oběti získají jsou bohužel těžko uvěřitelné.
Několik falešných policistů kontaktovalo během posledních dní ženu, které namluvili, že si na základě její plné moci chce někdo cizí sjednat úvěr ve výši 800 000 korun, ale že případ zachytili včas. Následně ženě volala falešná bankéřka, aby tvrzení kriminalistů potvrdila. Poškozené ovšem sdělila, že aby zabránila cizímu muži při sjednání úvěru, musí si ho vzít sama ve stejné výši. To žena udělala a následně peníze v různých bankomatech po kraji vybrala, aby je v nočních hodinách předala neznámému muži. Na telefonu měla po celou dobu falešného kriminalistu, který ji vysvětloval, že o ničem nesmí s nikým mluvit, zdržovat se po předání peněz raději doma a druhý den, že ji kontaktují a celou záležitost uzavřou. Samozřejmě se tak nestalo. Nikdo se již neozval a žena sama kontaktovala policisty skutečné.
Stejně tak, jen s trochu jiným příběhem dopadl muž, který chtěl výhodně investovat. Po vyplnění kontaktního formuláře mu zavolal neznámý pachatel, který muže navedl k instalaci aplikací do svého mobilu i počítače. Následně poškozenému sdělil, že jeho dřívější investování nese výdělky a aby je muži mohli vyplatit, musí zaplatit daň ve výši několika stovek tisíc korun. Muž peníze vybral a následně předal cizímu člověku. Když se pak chtěl přihlásit do svého internetového bankovnictví zjistil, že počítačové ani mobilní zařízení nefunguje. Vydal se k bankomatu kde zjistil, že zůstatek na účtu je pár stovek korun.
Celková škoda v případech z uplynulých dní činí bezmála 700 000 korun.
Tak jako širokou veřejnost upozorňujeme na nebezpečí jednání s cizími lidmi po telefonu, nesdělování osobních údajů a citlivých dat, stejně tak vás žádáme, abyste nechodili na schůzky s cizími lidmi a nepředávali jim peníze.
Nestahujte si do svých mobilních a počítačových zařízení aplikace, které vám nadiktuje někdo cizí po telefonu.
Více informací k výše uvedené problematice uvádíme v projektu KYBERRÁDCE a brožuře, která je jeho součástí.
https://policie.gov.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
11. května 2026