Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Několik dní po návratu z vězení opět kradl
Nenapravitelný a několikrát trestaný zloděj byl krátce po návratu z výkonu trestu přistižen v jedné jablonecké prodejně při krádeži čokolád.
V uplynulých dnech policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 43letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil 23. prosince loňského roku. Tehdy v půl čtvrté odpoledne v prodejně Albert v centru Jablonce nad Nisou odcizil čtyři čokolády v celkové hodnotě 440,- Kč, se kterými prošel prostorem kolem pokladen bez zaplacení. Tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl za takové skutky v uplynulých třech letech 4x soudy pravomocně odsouzen. Navíc z nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody se vrátil na začátku loňského prosince. Vzhledem k těmto skutečnostem mu nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
3. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí