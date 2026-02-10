Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Někdy rozhodují vteřiny
Telefonát změnil všechno.
Jihočeský policista volal v sobotu 7. února 2026 mladému muži kvůli prověřování přestupku ve Strakonicích – potřeboval doplnit informaci o současném pobytu jedné osoby. Místo odpovědi ale uslyšel slova, která nešla přeslechnout: muž chtěl právě teď skočit z mostu a ukončit svůj život.
Policista zachoval klid, snažil se rozrušeného muže uklidnit a zjistit co nejvíce informací. Muž se měl nacházet u vlakového nádraží v Plzni. Policista okamžitě předal informaci kolegům v Plzeňském kraji, aby ji prověřili. Během několika minut se rozběhla pátrací akce. Plzeňští policisté muže našli přibližně po dvaceti minutách, asi kilometr od nádraží. Byl opilý, psychicky rozrušený, ale to nejdůležitější – byl naživu.
Možná osud, štěstí, možná náhoda. Především však rychlá reakce, profesionalita a skvělá spolupráce policistů napříč kraji.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
10. února 2026