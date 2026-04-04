Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Někdo odřel vůz a ujel
Majitel se vrátil k zaparkovanému automobilu a sčítal škody.
Ve čtvrtek 2. dubna odpoledne se na policisty obrátil majitel osobního automobilu značky Škoda, který se vrátil k zaparkovanému vozu a sčítal škody. Na ulici Na Houpačkách v Písku do auta narazil zatím nezjištěný řidič, poškodil pravou část a ujel. Škoda je předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Případ prošetřují dopravní policisté a obracíme se s žádostí o pomoc také na případné svědky. Informace můžete volat na linku 974 235 254 či 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
4. dubna 2026