Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Někdo hledá houby, my houbaře

Odpolední procházka po lese se změnila v několikahodinovou pátrací akci. 

Ve středu 15. října odpoledne vyrazila matka s dcerou na houby do lesa u Mladotic na Chrudimsku. Během procházky se ale ženy rozdělily, ztratily se z dohledu a dceři už se nepodařilo matku dohledat. V pátrání nejprve pokračovala sama, ale s blížící se tmou oznámila pohřešování své matky na linku 158.

Na místo se dostavilo několik hlídek policistů v čele s velitelem policie, který pátrání koordinoval a povolal také profesionální i dobrovolné hasiče z okolí. Na pomoc vzlétl také vrtulník letecké služby s termovizí. V době, kdy již úplně padla tma, teplota klesala a pátrání bylo stále neúspěšné, přišla dobrá zpráva. Pohřešované pětaosmdesátileté ženy si mezi Ronovem a Kněžicemi všimla sousedka, která ji nezraněnou a zcela v pořádku dovezla domů.

Nejedná se o ojedinělý případ, kdy jsme pátrali po osobách, které se ztratily v lese. Při výletech do přírody je dobré mít u sebe mobilní telefon, držet se na dohled a nepřeceňovat své síly, i když se pohybujete v místech, které znáte.

16. října 2025
por. Mgr. Tomáš Dub

Odkazy do noveho okna

foto PČR 1

foto PČR 1 

Detailní náhled

foto PČR 2

foto PČR 2 

Detailní náhled

foto PČR 3

foto PČR 3 

Detailní náhled

foto PČR 4

foto PČR 4 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 