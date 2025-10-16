Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Někdo hledá houby, my houbaře
Odpolední procházka po lese se změnila v několikahodinovou pátrací akci.
Ve středu 15. října odpoledne vyrazila matka s dcerou na houby do lesa u Mladotic na Chrudimsku. Během procházky se ale ženy rozdělily, ztratily se z dohledu a dceři už se nepodařilo matku dohledat. V pátrání nejprve pokračovala sama, ale s blížící se tmou oznámila pohřešování své matky na linku 158.
Na místo se dostavilo několik hlídek policistů v čele s velitelem policie, který pátrání koordinoval a povolal také profesionální i dobrovolné hasiče z okolí. Na pomoc vzlétl také vrtulník letecké služby s termovizí. V době, kdy již úplně padla tma, teplota klesala a pátrání bylo stále neúspěšné, přišla dobrá zpráva. Pohřešované pětaosmdesátileté ženy si mezi Ronovem a Kněžicemi všimla sousedka, která ji nezraněnou a zcela v pořádku dovezla domů.
Nejedná se o ojedinělý případ, kdy jsme pátrali po osobách, které se ztratily v lese. Při výletech do přírody je dobré mít u sebe mobilní telefon, držet se na dohled a nepřeceňovat své síly, i když se pohybujete v místech, které znáte.
por. Mgr. Tomáš Dub