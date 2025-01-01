Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Nekalé podnikatelské praktiky na severu Moravy, obviněn ze zvlášť závažného zločinu podvodu
Z investic do projektů automobilky sešlo, z půjčených milionů si ale měl stavět dům.
Na počátku případu stála prostá informace o řekněme nekalých podnikatelských aktivitách jistého muže. Nyní je obviněn ze zvlášť závažného zločinu podvodu.
Pomyslné klubko souvislostí začali rozplétat kvůli vysoké škodě krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality. Zjistili, že muž, jednatel firmy, se rozhodl požádat o zcela jistě výhodnou půjčku dalšího podnikatele, se kterým byl v kontaktu v „businessu“. Zhruba 15 milionů korun mělo být určeno k investici, zejména do větších projektů navázaných na výrobce vozidel. Půjčené peníze měl vrátit i se ziskem, protože „měl v merku“ vyhrát výběrové řízení u automobilky a uzavření kontraktu s ročním obratem v desítkách milionů a vysokým výnosem. Lze správně vytušit, že se jednalo spíše o přání, neboť probíhající výběrové řízení nemohl ovlivnit. Totožnému podnikateli slíbil také zajištění odstranění ekologických škod na jeho pozemku na Novojičínsku, aby se mohlo začít s výstavbou například domova pro seniory. Měl si za to říct o 1,5 milionu korun. Neučinil však jediný krok, žádnou aktivitu.
Ze zapůjčených 15 milionů poškozený dosud neviděl drtivou většinu peněz, natož nějaké zúročení. A pozemek nedoznal jakékoliv změny. Muž měl totiž všechny peníze používat k jinému účelu, a to pro svou potřebu, „pěkně“ rostla například stavba jeho domu. V průběhu téměř ročního prověřování kontaktovali kriminalisté krom dalších obec, v níž se mělo stavět, která ale o takovém záměru či žádosti nebyla nikým vůbec oslovena. O realizaci odstranění ekologických škod neměl nikdo informaci na Ministerstvu životního prostředí anebo České inspekci životního prostředí. Kriminalisté oslovili také automobilku a zabývali se výběrovými řízeními, která s naším případem souvisela. Vyslýchali osoby a stěžejní bylo určitě rozplétání poměrně složitých finančních toků mezi několika firmami, které byly s mužem spojeny.
Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství obvinil muže středního věku z Opavska na základě zadokumentovaných skutečností ze zvlášť závažného zločinu podvodu. Trestní zákoník stanoví sazbu za uvedené jednání v rozsahu 5 až 10 let. Ve věci byly zajištěny výnosy z trestné činnosti, konkrétně pozemek a stavba rodinného domu.
Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 28. srpna 2025