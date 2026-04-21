Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Největší sbírkový podvod v naší zemi má šokující pokračování
Přibližně před dvěma lety vyšetřovatel největšího sbírkového podvodu zahájil trestní stíhání desetičlenné organizované skupiny stojící za podvodným Nadačním fondem nových snů a nadějí, jehož členové od více než čtyřiceti tisíc důvěřivých občanů vybrali téměř 64 milionů Kč, které využili pro vlastní prospěch.
Celý příběh začal v roce 2020, kdy se několik známých rozhodlo „ rychle vydělat peníze“. Společně přišli na nápad, že založí nadaci pro nemocné a hendikepované lidi a začnou prostřednictvím telefonu obvolávat lidi a žádat je o příspěvek.
V úplném začátku oni sami postupně obvolávali lidi ze seznamu, který získal jeden z podvodníků ve svém bývalém zaměstnání. Lidem vždy přeříkali věrohodnou historku, že zastupují nadaci a hledají dárce, kteří by přispěli např. na vozík pro hendikepovanou malou holčičku, na rehabilitační pomůcky pro nemocného chlapečka, na vozidlo pro těžce nemocného a další podobné účely. Jako součást podvodu vymysleli, že jim jako dárek domů zašlou výrobek z chráněné dílny, kde tito lidé pracují, plus certifikát o příspěvku nadaci. V případě, že někdo projevil zájem o pomoc nemocným, podvodníci mu domů poslali prostřednictvím doručovací společnosti balík s „dárkem“ na dobírku, za který zaplatili předem dohodnutou částku, která měla sloužit jako příspěvek nadaci. Samotný dárek, balné a poštovné uváděli, že je na náklady nadace. Peníze, které zaplatili při převzetí baličku, se pohybovaly od několika stovek korun až k několika tisícům korun. Chráněná dílna byla další pouhým výmyslem a předměty, které jim podvodníci zasílali, nakupovali ve velkoskladech za naprosto směšné částky nebo je vyráběli sami. Jednalo se např. o vařečku, svíčku nebo malého andílka. Tímto, ale celý podvod teprve začal.
Více informací k případu: Nejrozsáhlejší případ sbírkových podvodů - Policie České republiky
V okamžiku, když zjistili, že je v naší zemi mnoho hodných a důvěřivých lidí, kteří jsou ochotni přispět na nemocné, svůj „business“ rozjeli ve velkém. Pronajali si několik kanceláří, kde zřídili call centra a najali několik lidí. Ti měli za úkol pokračovat v obvolávání dárců a jako odměnu dostávali podíl z každého zaplaceného balíčku. Jejich výdělek se tedy odvíjel od toho, kolik důvěřivých lidí přesvědčí. S vidinou vysokého výdělku neváhali a mnohdy používali metody založené na psychickém nátlaku a emocionálním vydírání.
Celý případ však obviněním neskončil!!!
Na základě dalšího vyšetřování kriminalisté zjistili zcela nové informace, které případ sbírkových podvodů „katapultoval“ do zcela jiných čísel.
V roce 2022 začalo mezi dvěma hlavními členy skupiny, docházet ke sporům ohledně rozdělování vybraných peněz. Za účelem zastření své trestné činnosti poukazoval tehdy Nadační fond snů a nových nadějí jednotky procent na charitativní účely (dle zákona o veřejných sbírkách je pořadatel sbírky povinen dát na konkrétní charitativní účely nejméně 95% vybraných peněz) jednomu z mužů však mělo přesto přijít, že na charitu dávají zbytečně moc peněz. Proto ke konci září 2022 skupinu opustil a založil si vlastní projekt.
Sedmadvacetiletý muž za účelem svého neoprávněného obohacení zřídil prakticky totožné podvodné projekty s názvem Korálky pro radost a další, kdy v období nejméně od listopadu roku 2022 do přibližně poloviny roku 2023 založil a provozoval call centra, odkud prostřednictvím desítek jím zaměstnaných telefonistů oslovoval nevyžádanými telefonickými hovory poškozené osoby, z kterých pod smyšlenou záminkou různých sbírek na dobročinné účely vylákával finanční prostředky. Telefonisté jeho call center na základě jeho instrukcí a jím připravených telefonních scénářů představovali v telefonátech poškozeným útrapy zejména různě zdravotně postižených dětí nebo dětí z dětských domovů, a že na jejich pomoc vybírají pod různými projekty např. Korálky pro radost nebo Pomoc našim finanční prostředky. V případě, že poškození s darováním finančního příspěvku na dobročinné účely souhlasili, zaslal jim prostřednictvím přepravní společnosti balíček na dobírku, jehož součástí byl dárek v symbolické hodnotě. Nejčastěji se jednalo o náušnice, náramek nebo přívěsek, přičemž dobírka za balíček odpovídala výši smluveného příspěvku na dobročinné účely v částkám 999,- Kč, 1.499,- Kč nebo 1.849,- Kč. Poškození přepravním společnostem za balíčky zaplatili domluvené finanční prostředky v domnění, že ty budou použity na představené charitativní účely, přepravní společnosti následně takto vybrané finanční prostředky zaslaly na bankovní účty ovládané obviněným mužem a ten je pak v rozporu s účelem daru nepoužil na představované dobročinné účely, ale použil je z části na náklady své trestné činnosti a z části pro svou vlastní potřebu.
K páchání své trestné činnosti si opatřil 5 obchodních společností s neexistujícími osobami v pozicích jednatelů a společníků společností.
Za pouhých pár měsíců způsobil tímto jednáním další škodu ve výši více než 16,5 milionu Kč a podvedl dalších celkem 9.515 poškozených.
Celá skupina stojící za Nadačním fondem snů a nových nadějí a navazující nově zjištěný podvod vedený sedmadvacetiletým podezřelým způsobila celkovou škodu přes 80 000 000,- Kč s celkovým počtem poškozených celkem 49 738.
Dle dosavadních poznatků pachatelé disponovali s databází s asi 1 milionem telefonních čísel, na která volali i opakovaně. Ze 100 navolaných osob se jim podařilo vylákat příspěvek většinou max. z 1-3 lidí (podle šikovnosti operátora). I z toho vyplývá, že museli uskutečnit miliony hovorů.
Záminky pro vylákávání příspěvků např.:
- Bibianka se vzácným syndromem Kabuki, který jí napadá svalstvo a veškeré orgány. Je jí jen jeden rok. Telefonisti tvrdí, že se jí snaží prodloužit život tím, že jí vybírají peníze na rehabilitace.
- Markétka, která trpí 4. stupněm mozkové obrny a je připoutaná na speciální invalidní vozíček. Telefonisti tvrdí, že se jí snaží uhradit speciální rehabilitace, které jí pomůžou.
- Postižené děti a děti v dětském domově, které toho moc nemají. Postižené děti, jsou na tom dle telefonistů opravdu špatně, takže jim vybírají na invalidní vozíčky, madla do koupelen, fixační matrace,..
- Telefonisti tvrdí volaným, že všechny peníze půjdou těm dětem.
- Za odměnu slibují telefonisti přispěvatelům značkové šperky (šperky jsme zajistili – nejedná se o značkové šperky)
Kriminalisté sedmadvacetiletého muži rozšířili trestní stíhání pro trestný čin podvod, kdy mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až deseti let. Obviněný je v současné chvíli stejně jako ostatní vyšetřován na svobodě.
Nepotřebujeme, aby se nám poškození ozývali (známe jejich jména) – ozveme se jim, ale bude to nějakou dobu trvat. Veškerá komunikace s nimi bude pak probíhat jen přes společné zmocněnce
video: https://youtu.be/g32hkV8LoLI?is=rmHJoQ1wRE0Q1qPv
Delší video:
|www.uschovna.cz/zasilka/UZJTLEK2H3M7EBCY-P74
mjr. Eva Kropáčová
21.4.2026