Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Nejste řidič bílého BMW?
Policisté hledají poškozeného.
Policisté obvodního oddělení Most – Zahradní prověřují výtržnictví, ke kterému došlo 30. září v čase kolem 18:45 hodin v ulici Františka Malíka. Již známý muž měl po předchozím slovním napadení nájemníků poškodit skleněnou výplň vchodových dveří. Na silnici pak začal křičet na projíždějící bílé vozidlo značky BMW, do kterého několikrát udeřil. Za doprovodu hlasitých vulgarismů své chování završil skokem na kapotu vozidla.
Tímto se obracíme na spoluobčany, protože pátráme po totožnosti řidiče nebo řidičky tohoto neustanoveného vozu BMW. To mohlo být poškozeno, ale před příjezdem hlídky se už na místě nenacházelo. Svědectví poškozeného je důležité v dalším postupu trestního řízení. Pokud jste řidičem automobilu nebo znáte majitele, obraťte se na linku 158 nebo policistům přímo na služebnu – 974 435 500. Předem děkujeme za spolupráci.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
1. října 2025