Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nejen chodci, ale i řidiči musí být vidět

KRAJ - Chyby na silnici nás mohou stát zdraví i život. 

Stále trvají mlhavé, sněhové či deštivé zimní dny, které pro řidiče i chodce znamenají horší viditelnost. Protože se hustota dopravy stále zvyšuje a chybné jednání v silničním provozu často končí karambolem s menšími či většími následky, pojďme si zopakovat důležitá pravidla viditelnosti, které mohou zachránit zdraví či životy naše, nebo lidí okolo nás.

CHODCI - REFLEXNÍ PRVKY ZACHRAŇUJÍ ŽIVOT

Používat reflexní prvky pro chodce vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích (§Reflexní prvky 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.):

  • Reflexní prvky jsou povinné mimo obec za snížené viditelnosti, pokud se chodec pohybuje mimo obec po krajnici neo okraji vozovky a místo není osvětleno souvislým veřejným osvětlením
  • Prvyk musí být viditelné ze všech stran – ideálně na rukávech, nohavicích nebo jako vesta
  • Za nedodržení hrozí v blokovém říízení pokuta až 2000 Kč, ve správní řízení až 2500 Kč
  • ​Reflexní pásky, přívěsky, vesty – malá investice, velká ochrana! Pokud budete mít na sobě reflexní prvek, jste pro řidiče až 200x viditelnější a poskytujete mu dostatek času, aby mohl reagovat
  • Použití baterky či mobilního telefonu nestačí - světlo není viditelné ze všech stran a nesplňuje tím zákonnou povinnost

POVINNOST ŘIDIČŮ: REFLEXNÍ VESTA PŘI VYSTOUPENÍ

Podle vyhlášky č. 341/2014 Sb. musí mít každý řidič ve vozidle reflexní vestu a použít ji při vystoupení na komunikaci, zejména:

  • Na dálnici nebo rychlostní silnici
  • Při poruše vozidla, výměně kola, nehodě
  • Kdykoli se pohybuje mimo vozidlo v provozu! Tato povinnost pro řidiče platí vždy, nejen za snížené viditelnosti!
  • ​Vesta musí být v dosahu ze sedadla řidiče – ne v kufru!
  • I v tomto případě za nedodržení hrozí pokuta až 2000 Kč, ve správním řízení pak až 2500 Kč

ŘIDIČI: ZIMA NA SILNICI

MLHA A ŠERO

  • Pokud svítíte za mlhy dálkovými světly, viditelnost se naopak zhorší, neboť se světlo rozprostře na částečky mlhy rozptýlené v ovzduší a zhorší s viditelnost okolních předmětů. Používejte mlhová světla, abyste byli lépe vidět pro ostatní. Buďte však ohleduplní, pokud jste dojeli vozidlo před sebou a vás dojel další vůz, vaše zadní mlhovka může naopak nepříjemně oslňovat řidiče za vámi. 
    Při jízdě v mlze snižte rychlost, zvyšte odstup, abyste získali více času pro reakci na nepředvídané situace. Počítejte s možným zdržením a udělejte si časovou rezervu.

LED A SNÍH

  • Na mostech a stinných místech hrozí  riziko námrazy, i když jinde může být vozovka pouze mokrá. Proto opět jezděte s rozvahou, brzděte včas a snižte rychlost jízdy. Samozřejmostí by měla být kontrola dostatečně h22.11. katastr obce Potštejnlubokého vzorku zimních penumatik, který pro osobní automobily činí minimálně 4 mm. Přilnavost pneumatik automobilů se zhoršuje již od teplot 7 stupňů Celsia a nižších. V případě starších penumatik či mělkého vzorku je automobil mnohem méně ovladatelný a hrozí větší nebezpečí smyku.

  • Sníh na vozovce dokáže překvapit a potrápit i zkušené řidiče. Jinak se automobil chová v čerstvě napadnutém sněhu, jinak v rozbředlém a nasoleném, jinak se budou pneumatiky vypořádávat s uježděnou vrstvou sněhu v horských střediscích. Základem by měla být opět opatrná, předvídavá jízda s ponecháním si většího odstupu od vozidel. Počítejte s delší brzdnou dráhou, na brzdu šlapejte zlehka, při prudkém bržďění hrozí smyk, kolize s dalšími vozidly, nebo i pád mimo vozovku. Není výjimkou, že dopravní policisté v zimním období vyjíždějí k automobilům nedobrovolně zaparkovaným ve vodních tocích, škarpách či okolní vegetaci.

Pamatujte, že rychlost či pomalost jízdy není vše. Buďte předvídaví, pohybujte se v silničním provozu s rozmyslem a ohleduplností vůči ostatním. 

kpt. Mgr. Eva Vik
koordinátorka prevence
14.1.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 