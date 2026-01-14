Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Nejen chodci, ale i řidiči musí být vidět
KRAJ - Chyby na silnici nás mohou stát zdraví i život.
Stále trvají mlhavé, sněhové či deštivé zimní dny, které pro řidiče i chodce znamenají horší viditelnost. Protože se hustota dopravy stále zvyšuje a chybné jednání v silničním provozu často končí karambolem s menšími či většími následky, pojďme si zopakovat důležitá pravidla viditelnosti, které mohou zachránit zdraví či životy naše, nebo lidí okolo nás.
CHODCI - REFLEXNÍ PRVKY ZACHRAŇUJÍ ŽIVOT
Používat reflexní prvky pro chodce vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikacích (§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.):
- Reflexní prvky jsou povinné mimo obec za snížené viditelnosti, pokud se chodec pohybuje mimo obec po krajnici neo okraji vozovky a místo není osvětleno souvislým veřejným osvětlením
- Prvyk musí být viditelné ze všech stran – ideálně na rukávech, nohavicích nebo jako vesta
- Za nedodržení hrozí v blokovém říízení pokuta až 2000 Kč, ve správní řízení až 2500 Kč
- Reflexní pásky, přívěsky, vesty – malá investice, velká ochrana! Pokud budete mít na sobě reflexní prvek, jste pro řidiče až 200x viditelnější a poskytujete mu dostatek času, aby mohl reagovat
- Použití baterky či mobilního telefonu nestačí - světlo není viditelné ze všech stran a nesplňuje tím zákonnou povinnost
POVINNOST ŘIDIČŮ: REFLEXNÍ VESTA PŘI VYSTOUPENÍ
Podle vyhlášky č. 341/2014 Sb. musí mít každý řidič ve vozidle reflexní vestu a použít ji při vystoupení na komunikaci, zejména:
- Na dálnici nebo rychlostní silnici
- Při poruše vozidla, výměně kola, nehodě
- Kdykoli se pohybuje mimo vozidlo v provozu! Tato povinnost pro řidiče platí vždy, nejen za snížené viditelnosti!
- Vesta musí být v dosahu ze sedadla řidiče – ne v kufru!
- I v tomto případě za nedodržení hrozí pokuta až 2000 Kč, ve správním řízení pak až 2500 Kč
ŘIDIČI: ZIMA NA SILNICI
MLHA A ŠERO
-
Pokud svítíte za mlhy dálkovými světly, viditelnost se naopak zhorší, neboť se světlo rozprostře na částečky mlhy rozptýlené v ovzduší a zhorší s viditelnost okolních předmětů. Používejte mlhová světla, abyste byli lépe vidět pro ostatní. Buďte však ohleduplní, pokud jste dojeli vozidlo před sebou a vás dojel další vůz, vaše zadní mlhovka může naopak nepříjemně oslňovat řidiče za vámi.
Při jízdě v mlze snižte rychlost, zvyšte odstup, abyste získali více času pro reakci na nepředvídané situace. Počítejte s možným zdržením a udělejte si časovou rezervu.
LED A SNÍH
-
Na mostech a stinných místech hrozí riziko námrazy, i když jinde může být vozovka pouze mokrá. Proto opět jezděte s rozvahou, brzděte včas a snižte rychlost jízdy. Samozřejmostí by měla být kontrola dostatečně hlubokého vzorku zimních penumatik, který pro osobní automobily činí minimálně 4 mm. Přilnavost pneumatik automobilů se zhoršuje již od teplot 7 stupňů Celsia a nižších. V případě starších penumatik či mělkého vzorku je automobil mnohem méně ovladatelný a hrozí větší nebezpečí smyku.
-
Sníh na vozovce dokáže překvapit a potrápit i zkušené řidiče. Jinak se automobil chová v čerstvě napadnutém sněhu, jinak v rozbředlém a nasoleném, jinak se budou pneumatiky vypořádávat s uježděnou vrstvou sněhu v horských střediscích. Základem by měla být opět opatrná, předvídavá jízda s ponecháním si většího odstupu od vozidel. Počítejte s delší brzdnou dráhou, na brzdu šlapejte zlehka, při prudkém bržďění hrozí smyk, kolize s dalšími vozidly, nebo i pád mimo vozovku. Není výjimkou, že dopravní policisté v zimním období vyjíždějí k automobilům nedobrovolně zaparkovaným ve vodních tocích, škarpách či okolní vegetaci.
Pamatujte, že rychlost či pomalost jízdy není vše. Buďte předvídaví, pohybujte se v silničním provozu s rozmyslem a ohleduplností vůči ostatním.
kpt. Mgr. Eva Vik
koordinátorka prevence
14.1.2026