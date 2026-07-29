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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nejeli jste v autobuse?

Policisté hledají svědky. 

Policisté z mosteckého dopravního inspektorátu žádají veřejnost o spolupráci, protože hledají svědky nehody. Ta se stala v neděli 26. července v 17:40 hodin. V ulici Josefa Suka, u zastávky Okresní soud ve směru od ulice Moskevská, došlo ke střetu linkového autobusu městské hromadné dopravy a osobního vozidla Škoda. Po nehodě vznikla naštěstí jenom škoda na obou vozidlech a nikdo nebyl zraněn. Policistům by ovšem pomohly svědecké výpovědi, které by vyjasnily celý průběh dopravní nehody. Touto cestou se proto obrací zejména na cestující z daného autobusu, ale i na projíždějící řidiče nebo kolemjdoucí chodce. Pokud jste v hromadném prostředku cestovali nebo máte jakékoliv informace, obraťte na linku 158. Předem děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
29. července 2026

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