Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Nejednalo se o to taktické cvičení
Nejdříve měl vyhrožovat sebepoškozením i použitím výbušnin. Poté se vydával za kamaráda, čímž chtěl zřejmě zmást policisty, to mu však nevyšlo.
Poslední zářijový den kolem 15. hodiny operační důstojník na lince 158 přijal oznámení od muže, který vyhrožoval jak sebepoškozením, tak tím, že někoho zabije. Dále pokračoval slovy, že jestli se policie k domu přiblíží, pustí plyn a dům vyhodí ho do vzduchu. Policisté nemohli tato slova podcenit a museli okamžitě přijmout opatření. Netrvalo dlouho a operační důstojník upřesnil místo, kde se měl pachatel nacházet. Jednalo se o okrajovou část Ostravy směrem na Opavsko. Do akce se hned zapojily hlídky Městského ředitelství policie Ostrava. Jako první na místě byli policisté z oddělení hlídkové služby a dále pak z obvodních oddělení. Velitel policie určil seřadiště nedaleko místa oznámení a začal celou situaci koordinovat. Poblíž místa činu muži zákona uzavřeli silnici a odkláněli dopravu. Zajistili bezpečný perimetr, aby nedošlo k ohrožení ostatních osob.
Situace byla daleko dramatičtější. Oznamovatel na tísňovou linku volal opakovaně a výhrůžkami přitvrzoval. Sdělil, že se v domě nacházejí další osoby, muž, těhotná žena a dítě. I těmto lidem měl vyhrožovat smrtí. Nakonec si určil podmínku, že chce přistavit auto s plnou nádrží pohonných hmot. Policisté situaci ani na chvilku nepodcenili. Na místo se zanedlouho dostavili mimo jiné velící důstojník, kriminalisté, vyjednavačka, psovodi, kolegové ze zásahové jednotky, pyrotechnici, ale také hasiči a zdravotníci. Pachatel s výhrůžkami nepřestával a opakovaně volal na linku 158. Zřejmě začal fabulovat, dokonce se měl představit i jménem svého kamaráda, který byl s ním v domě. Uvedl, že má u sebe výbušninu C4 a nemá problém ji použít. Vyjednavačka se ujala své role a s oznamovatelem navázala spojení. V průběhu vyjednávání vyšla z inkriminovaného domu osoba, přičemž muž na telefonu uvedl, že právě tato je pachatelem, který jim má vyhrožovat. Policisté muže omezili na osobní svobodě. I přesto, že se je pachatel snažil zmást a ukázat na jinou osobu, nevyšlo mu to. Díky operativní činnosti policisté na místě věděli, že se pachatel ještě s dalšími lidmi nachází uvnitř domu. Nakonec se vyjednavačce podařilo pachatele přesvědčit, aby i s ostatními obyvateli domu vyšli ven. Zanedlouho byl muž zadržen. Dechová zkouška u něho ukázala přes 2,5 promile alkoholu v dechu. Policisté následně provedli kontrolu obydlí, zkontrolovali uzavření plynu, a zda se na místě nenachází nástražný výbušný systém. Kontrola vyšla s negativním výsledkem, ke zranění osob nedošlo.
Poté, co podezřelý vystřízlivěl na záchytné stanici, si ho do své gesce převzali kriminalisté z celoměstského oddělení. Ukázalo se, že se jedná o 51letého muže s bohatou trestní minulostí, který už dříve byl odsouzen za stejné protiprávní jednání. S kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Samotnou událost však zlehčoval, bral to jako zábavu a údajně se chtěl dostat do blázince. Komisař 9. oddělení obecné kriminality proti muži zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání trestných činů šíření poplašné zprávy a vydírání. Také dal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení.
dne 14. října 2025
por. Bc. Eva Michalíková