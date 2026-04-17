Nejdříve se snažil utéct, poté uplavat a nakonec schovat
Policisté vypátrali 17letého chovance výchovného ústavu.
Ve čtvrtek 16. dubna letošního roku kolem 14. hodiny odpolední jsme na tísňovou linku 158 přijali anonymní oznámení, že se v ulici Prašná v Karlových Varech nachází osoba, která by měla být v pátrání. Policisté tak vyrazili na místo, kde se nacházela osoba, která byla zjevně nervózní. Policisté osobu vyzvali k prokázání totožnosti, kdy jim sdělil falešné údaje. Chvíli na to se dal na útěk. Policisté ho pronásledovali do ulice Mattoniho nábřeží, kde skočil do řeky Ohře a snažil se přeplavat na druhý břeh. Když policisté dorazili na druhou stranu řeky, nalezli odhozené věci utíkajícího chlapce. Policisté ale propátrávali okolí křovin, kde si všimli mladíka ukrytého v hustém porostu. Ani v tom ale neuposlechl opakovaných zákonných výzev policistů a utíkal dále směrem na Dalovice. Po krátké chvíli ale výzvu k zastavení uposlechl a zastavil.
Lustrací policisté zjistili, že se jedná o pohřešovaného sedmnáctiletého chovance jednoho z výchovných ústavů, ze kterého utekl. Policisté ho tak omezili na osobní svobodě a následně byl předán zástupci výchovného ústavu.
nprap. Jan Bílek
17.4.2026