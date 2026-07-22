Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Nejdříve měl odcizit přenosné semafory a poté se zákazem řízení usednout za volant a ujíždět policistům
Řidič na sebe upozornil nepřiměřenou rychlostí.
Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava v minulých dnech kolem půlnoci vykonávali noční hlídkovou činnost a dohlíželi mimo jiné také na silniční provoz. Jeden z řidičů na sebe upozornil nepřiměřenou rychlostí a také nedával znamení o změně směru jízdy. Proto se muži zákona rozhodli auto zastavit a řidiče zkontrolovat. Za použití výstražného a zvukového signálu ho vyzvali k zastavení. Ten však měl reagovat sešlápnutím plynového pedálu a před hlídkou začít ujíždět. Policisté vyrozuměli další hlídky, které se do pronásledování zapojily. Řidič ujížděl napříč Ostravou, přičemž z městské zástavby nakonec sjel na ulici Rudnou, kde nadále pokračoval ve zběsilé jízdě, při které z korby vozidla začaly padat různé předměty. Řidič zřejmě vyhodnotil, že by stejně policistům neujel, tak nakonec zastavil, ale dal se na útěk. To asi netušil, že už je obklíčen několika hlídkami. I přestože se před muži zákona schoval do křoví, nebylo mu to nic platné. Během okamžiku už měl pouta na rukou a byl zadržen. Jak se ukázalo, důvodů, proč měl ujíždět, bylo hned několik. Jednak měl zákaz řízení, a aby toho nebylo málo, odmítl test na drogy i alkohol a na korbě auta byly předměty pocházející z trestné činnosti. Věci, které při pronásledování vypadly z auta na vozovku policisté zajistili. Ukázalo se, že se jednalo o přenosné světelné semafory, které před pronásledováním měli i s komplicem odcizit. Díky pohotové reakci hlídky však neskončily ve sběrném dvoře, kam měly údajně směřovat, ale byly vráceny poškozené společnosti.
Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Vítkovice ve zkráceném přípravném řízení 39letému muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. I přesto, že měl uložen zákaz řízení až do začátku roku 2029, podezřelý měl vědomě usednout za volant a řídit osobní motorové vozidlo. Okolnostmi krádeže se kolegové stále zabývají. V případě odsouzení hrozí podezřelému trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Bc. Eva Michalíková
22. července 2026