Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Nejdříve fyzicky napadl ženu
Při odchodu poškodil dvě zaparkovaná vozidla.
Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiačtyřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinu výtržnictví.
Obviněný muž měl v nočních hodinách z 15. na 16. listopadu letošního roku po domluvě odvézt svou známou na okraj Karlových Varů, kde si měla pětačtyřicetiletá žena vyzvednout tašky. Po vystoupení z vozidla k ní měl ale obviněný muž přistoupit a bez důvodu fyzicky napadnout pěstí do oblasti hlavy. Poté měl z místa odjet, a tak se žena s taškami vydala k hlavní silnici. Mezitím se měl obviněný muž vrátit. Po vystoupení z vozidla ženě vzal tašky a dal je do úložného prostoru. Vrátil se k ní a jí opět fyzicky napadl. Po útoku upadla na zem, kdy jí muž odcizil z ruky mobilní telefon a znovu jí udeřil.
Poté měli oba nastoupit do vozidla a odjet před ubytovací zařízení v Karlových Varech. Obviněný muž po vystoupení z vozidla odešel, kdy cestou poškodil zrcátka u dvou zaparkovaných vozidel.
Policisté se případem začali okamžitě zabývat a třiačtyřicetiletého muže po několika málo desítkách minut zadrželi.
Skončil ve vazbě.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Jan Bílek
20.11.2025