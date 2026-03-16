Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Nejdřív vykradl modlitebnu, poté v kukle vyhrožoval známému
Byl vzat do vazby a nyní mu hrozí až desetileté vězení.
Devatenáctiletý mladík z Karlových Varů měl ve čtvrtek 5. února letošního roku v odpoledních hodinách dlažební kostkou poničit dveře a vniknout do objektu na Karlovarsku. Následně měl z modlitebny odcizit několik věcí, například mikrofony, notebook, basové a kytarové kombo, kytaru či různé elektrické kabely. Poté měl ještě v objektu vniknout do kanceláře a tam z kasičky odcizit finanční prostředky. Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přes 60 tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.
Ve svém protiprávním jednání měl pokračovat ve čtvrtek 12. března v Chodově. Odpoledne si měl na hlavu nasadit kuklu, vzít krátkou střelnou zbraň, později bylo zjištěno, že se jednalo o tzv. „kuličkovku“ a jít za svým osmadvacetiletým známým do jeho bydliště. Po otevření vstupních dveří měl zbraní namířit na osmadvacetiletého muže a přikázat mu, aby šel do bytu. Tam pod pohrůžkou zastřelení po něm chtěl platební kartu s PIN kódem, což mu muž ze strachu vydal. Poté po něm chtěl i mobilní telefon, ale muž využil chvilkové nepozornosti devatenáctiletého mladíka a udeřil ho. Došlo mezi nimi k fyzické roztržce, po které devatenáctiletý mladík z bytu utekl.
Policisté ve spolupráci se sokolovskými kriminalisty se incidentem začali okamžitě zabývat. V pátek 13. března policisté mladíka zadrželi v Bochově na Karlovarsku, kde má rodinné příbuzné.
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devatenáctiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a nebezpečného vyhrožování.
Při vazebním zasedání soudce rozhodl o vzetí obviněného do vazby.
V případě prokázání viny hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Jakub Kopřiva
16.3.2026