Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nejdřív vykradl modlitebnu, poté v kukle vyhrožoval známému

Byl vzat do vazby a nyní mu hrozí až desetileté vězení. 

Devatenáctiletý mladík z Karlových Varů měl ve čtvrtek 5. února letošního roku v odpoledních hodinách dlažební kostkou poničit dveře a vniknout do objektu na Karlovarsku. Následně měl z modlitebny odcizit několik věcí, například mikrofony, notebook, basové a kytarové kombo, kytaru či různé elektrické kabely. Poté měl ještě v objektu vniknout do kanceláře a tam z kasičky odcizit finanční prostředky. Tímto svým jednáním měl způsobit škodu přes 60 tisíc korun. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Ve svém protiprávním jednání měl pokračovat ve čtvrtek 12. března v Chodově. Odpoledne si měl na hlavu nasadit kuklu, vzít krátkou střelnou zbraň, později bylo zjištěno, že se jednalo o tzv. „kuličkovku“ a jít za svým osmadvacetiletým známým do jeho bydliště. Po otevření vstupních dveří měl zbraní namířit na osmadvacetiletého muže a přikázat mu, aby šel do bytu. Tam pod pohrůžkou zastřelení po něm chtěl platební kartu s PIN kódem, což mu muž ze strachu vydal. Poté po něm chtěl i mobilní telefon, ale muž využil chvilkové nepozornosti devatenáctiletého mladíka a udeřil ho. Došlo mezi nimi k fyzické roztržce, po které devatenáctiletý mladík z bytu utekl.

Policisté ve spolupráci se sokolovskými kriminalisty se incidentem začali okamžitě zabývat. V pátek 13. března policisté mladíka zadrželi v Bochově na Karlovarsku, kde má rodinné příbuzné.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devatenáctiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů porušování domovní svobody, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a nebezpečného vyhrožování.

Při vazebním zasedání soudce rozhodl o vzetí obviněného do vazby.

V případě prokázání viny hrozí mladíkovi trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva
16.3.2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 