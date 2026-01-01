Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
"Nejde vůbec vidět!" volali řidiči na linku 158
Reflexní prvek může zabránit neštěstí.
I když už je po Hromnicích a den by podle pranostiky měl být delší o hodinu, stále se ještě brzy stmívá a po setmění jsou chodci na komunikacích velmi těžko vidět. Proto pro chodce platí povinnost mít na sobě při pohybu po neosvětlené silnici mimo obec prvek z retroreflexního materiálu. Aktuálně je nebezpečí navíc znásobeno sychravým počasím, kdy mokrá tmavá silnice pohlcuje více světla.
Na videu kuřimských policistů ze začátku února můžete vidět chodce bez reflexního prvku. Policisty na něj upozornili sami řidiči. Staršího muže hlídka převezla do nejbližší obce, aby jej někdo nesrazil. Bez postihu však nevyvázl, od policistů si totiž za přestupek vysloužil pokutu.
Jak je zřejmé z videa, při svícení dálkovými světly může šofér na chodce ještě zareagovat, v případě světel potkávacích však už chodec není vidět téměř vůbec. Pokud by navíc jelo v protisměru nějaké auto, které by řidiči svítilo do očí, viditelnost chodce by se ještě snížila. Policisté proto připomínají, že pokuta ve výši až 1 500 korun je zanedbatelná vzhledem k nebezpečí, které neoznačenému chodci na silnici hrozí.
por. David Chaloupka, 5. února 2026