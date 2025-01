Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nějak se domluvíme, ne?

HRADECKO - Řidič s 3 promile nabízel policistům peníze.

Kriminalisté z územního odboru Hradec Králové na konci roku obvinili 20letého cizince ze zločinu podplácení a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Muže jako řidiče osobního vozidla značky Škoda Octavia zastavila v neděli 29.12. krátce před 21. hodinou ke kontrole hlídka policistů na základě přijatého oznámení na lince 158, že měl jet na silnici od obce Kocbeře směrem na Jaroměř nebezpečně, kličkovat po silnici a dokonce najíždět na chodník. Hlídka ho dostihla na 104. km dálnice D11 ve směru na Prahu a pomocí výstražných světel a nápisu STOP ho o necelé dva km později zastavila. Řidiče po kontrole dokladů následně podrobila dechové zkoušce i orientačnímu testu na drogy. Test byl negativní, ale zkouška byla pozitivní a to téměř 3 promile alkoholu v dechu. Opětovná zkouška ukázala již přes 3 promile a třetí o další 2 desetiny více. Muž se přiznal k vypití dvou piv, a aby mohl pokračovat v jízdě, policistům opakovaně nabídl peníze.

Policisté muže zadrželi a převezli do nemocnice k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve a poté na služebnu, kde ho umístili do policejní cely k vystřízlivění.

Pokud ho soudce uzná vinným, může ho odsoudit až na 6 let do vězení.

por. Iva Kormošová

3.1.2025, 9.00

