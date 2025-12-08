Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Nehody bez řidičů
Hned tři dopravní nehody bez řidičů šetří od víkendu dopravní policisté na Orlickoústecku.
První nehoda, která nemá svého řidiče, se stala v sobotu někdy před čtvrtou hodinou ranní v obci Dolní Morava. Osobní vozidlo zn. Tesla tam narazilo do zaparkovaného auta zn. Mercedes Benz. Když policisté na místo oznámení přijeli, našli v autě na místě řidiče muže, který spal. Na výzvu se podrobil dechové zkoušce a přístroj ukázal hodnotu 2,19 promile alkoholu v dechu.
V neděle před druhou hodinou odpolední řidič s vozidlem Ford Mondeo ve Vošticích odbočoval vpravo k čerpací stanici, nezvládl však řízení a vozidlem narazil do betonového zátarasu. Když policisté přijeli na místo nehody, ve vozidle nikdo nebyl. Směrem na obec Hrušová šel muž, který se s hlídkou následně vrátil na místo nehody. Na výzvu se podrobil dechové zkoušce a přístroj ukázal hodnotu 1,97 promile alkoholu v dechu. Lustrací policisté zjistili, že vozidlo je bez platné technické kontroly.
O několik hodin později začali policisté šetřit třetí podobnou nehodu, ke které došlo nedaleko obce Koldín. Tady vozidlo zn. Škoda Fabia vjelo na pravou krajnici, následně do silničního příkopu a narazilo do betonového mostku. Pak se ještě převrátilo na střechu a končilo na všech čtyřech. Ani tady na místě nehody řidič nebyl. Když policisté projížděli okolí, našli muže, který šel směrem od bouraného vozidla. Dobrovolně se podrobil dechové zkoušce a nadýchal 2,06 promile alkoholu. Mimochodem, i toto vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu.
Všechny tři dopravní nehody jsou předmětem šetření a dopravní policisté budou zjišťovat, kdo skutečně vozidla řídil. Ani při jedné nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn.
V případě prokázání, že řidič při dopravní nehodě byl pod vlivem alkoholu, mu hrozí až tři roky ve vězení.
8. prosince 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje