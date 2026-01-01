Nehodu zapříčinil špatně upevněný náklad
VYŠKOVSKO: Hledáme svědky nehody v Manerově.
Vyškovští dopravní policisté hledají svědky nehody, ke které došlo ve středu 18. března v 15:35 v obci Manerov. Podle zjištěných informací řidič nákladního vozu zn. Iveco bílé barvy jedoucí přes tuto obec směrem na Vyškov neměl řádně upevněný převážený náklad.Při průjezdu táhlou pravotočivou zatáčkou se z korby vozidla uvolnila dřevěná paleta, která narazila do protijedoucího automobilu Ford Mondeo a dále pak za ním jedoucí octavií. Řidič nákladního vozidla pokračoval v jízdě a na místě nehody nezastavil.
Pokud jste byli svědkem této nehody, přivítáme informace na tísňové lince 158 nebo na tel.: 735781738.
Děkujeme za spolupráci.
por. Mgr. Alice Musilová, 25. 3. 2026